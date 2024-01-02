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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

وكيل تعليم الجيزة يتفقد لجان امتحانات النقل للمواد غير المضافة للمجموع بالهرم

أشرف سلومة وكيل
أشرف سلومة وكيل وزارة التربية والتعليم بالجيزة

تفقد أشرف سلومة، وكيل وزارة التربية والتعليم بالجيزة، اليوم الثلاثاء، عدة لجان امتحانات داخل مدارس إدارة الهرم التعليمية فى المواد خارج المجموع وذلك بحضور خالد عبدالحميد مدير عام الإدارة.

كما شملت الزيارة (مدرسة الشباب تعليم أساسي، مدرسة هضبة الأهرام الرسمية المتميزة، مدرسة هضبة الأهرام الرسمية لغات).

واطلع “سلومة”، على أوراق الامتحانات، والتأكد من المواصفات الفنية للورقة وجودة طباعتها.
كما تفقد نظافة اللجان والإنارة داخلها وتهويتها، وذلك لتوفير الجو الملائم للطلاب أثناء تأدية الامتحانات، كما أكد على تعقيم اللجان قبل دخول الطلاب وبعد خروجهم.

وأكد وكيل تعليم الجيزة، على ضرورة الاهتمام بنظافة وتعقيم دورات المياه، حرصًا على سلامة أبنائنا الطلاب، وكذلك التأكيد على عدم استخدام الهاتف المحمول داخل اللجان سواءً من الكلاب أو العاملين داخل اللجنة.

كما شدد على اتخاذ جميع الإجراءات الاحترازية داخل اللجان حفاظاً على صحتهم من انتشار الأمراض بشكل عام.

وتحاور وكيل وزارة التربية والتعليم بالجيزة، مع الطلاب حول مستوى الامتحان ومناقشتهم فيما يقابلهم من مشكلات.

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