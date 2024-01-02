عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

لدعم التحول الرقمي..

"اتصالات النواب" تطالب بدراسة إلغاء شرط المسافات في إقامة المكاتب البريدية

النائب احمد بدوي
النائب احمد بدوي رئيس لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات

طالب النائب أحمد بدوي رئيس لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، الهيئة القوميه للبريد بدراسة إلغاء بند شرط المسافات في إنشاء مكاتب البريد مؤكداً أن الدولة المصريه تقود منظومة نجاح في مجال التحول الرقمي والبريد المصري أول الأجهزة التي طبقت هذة المنظومة.

وشدد بدوي خلال اجتماع اللجنة اليوم لمناقشة عدد من طلبات الإحاطة الخاصة بمكاتب البريد في عدد من المراكز ، بأن هناك شرط اقامه المكاتب البريدية بمسافة 5 كيلو ، ولابد من استثناء شرط المسافات، لأن البريد المصري كان عايش علي المعاشات دلوقتي علي طريق النجاح ومن القطاعات المشهود لها بالنجاح.

وأضاف بدوي بأنه دعماً المنظومة التحول الرقمي، تيسيرا علي المواطنين وبما يتناسب مع طموحاتنا في الجمهورية الجديدة، يتحتم دراسة إلغاء شرط المسافات الخاصه بإنشاء مكاتب البريد.

ورد المهندس عبدة علوان نائب رئيس الهيئة القوميه للبريد لشئون المناطق جهه تنفيذيه مكبيلن ببعض الأعباء ونقدم خدمات حكوميه ، وهناك أكثر من 500 مكتب يتم افتتاحها سنوياً.. ونعول علي اللجنه في دعم هذة المقترحات ومبرارتها.

من جانبه أشاد النائب احمد نشأت وكيل لجنة الاتصالات بأن البريد حقق طفرات غير مسبوقة ويقوده كفاءات كبيرة ، ولكن شرط استثناء شرط المسافات له وجاهته ومبراراته التي تدعم جهود الدولة في التحول الرقمي ، وتسهل حياة المواطنين .

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

400 جنيه|تحرك جديد في سعر الذهب بعد التراجع.. وعيار 21 الآن مفاجأة

بداية من غد.. قصر خطة تخفيف أحمال الكهرباء على النهار فقط مراعاة للامتحانات

أحمد حسن يعلن مفاجأة في صفقة انتقال عمر كمال عبدالواحد إلى الأهلي

المواعيد الجديدة لقطع الكهرباء بعد قرار الحكومة بتعديلها.. والتنفيذ من الغد

الطن بـ42 ألف جنيه.. مفاجأة غير متوقعة بشأن أسعار الحديد اليوم

مهاجم الأهلي الجديد..كولر يفاجئ موديست بهذا القرار وتطورات التعاقد مع وسام أبو علي

صور ومقاطع فيديو فاضحة .. قرار عاجل بشأن قضية الراقصة حورية

قرار عاجل من النيابة ضد السائق المتسبب في سقوط كمر محور كمال عامر

ترشيحاتنا

سيارات عائلية موديل 2024 جديدة بـ 850 ألف جنيه

بعد إلغاء مباراة السوبر بالسعودية.. بيان عاجل من الاتحاد التركي

الفيديو حقق 24 مليون مشاهدة .. هل هدمت إسرائيل المسجد الأقصى؟

إعلام عبري: إيران تملك جيشا من الطائرات المسيرة يغطي سماء الشرق الأوسط

رئيس الأركان يتفقد المعامل الرئيسية لإدارة الحرب الكيميائية| صور

لاعبو المنتخب يتوافدون على المعسكر استعدادا لأمم إفريقيا 2024| شاهد


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بسوستة ومكشوف من الصدر.. سعر فستان إليسا يثير الجدل

يتخطى 180 ألف جنبه.. سعر صادم لفستان نانسي عجرم الشفاف بالرياض

قائد القوات البحرية المصرية يلتقى آمر القوة البحرية الكويتية

هتعوم في الشارع| الأرصاد تحذر المواطنين من طقس الساعات المقبلة.. ماذا سيحدث؟

فيديو

سقوط الدولار | ماذا سيحدث في الأسعار بعد دخول مصر رسميًا للبريكس ؟

تحرك مفاجئ وغريب في أسعار الذهب| ماذا حدث ؟.. فيديو

أسما إبراهيم تكشف عن حقيقة اتجاهها إلى التمثيل .. فيديو

10 إجازات خلال شهر يناير هذا العام.. فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أمل خالد الشيخ تكتب: إلى خليلة قلبي ابنتي التي لم أرها

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: هل تفعلها إسرائيل !

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: ليلة على أعتاب كريمة الدارين السيدة نفيسة

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: نودع عاما مضى ونستقبل الجديد

الدكتور محمد زكي عيد

محمد زكي عيد يكتب: أهمية منتجات الألبان عالميا وأهم الدول المنتجة لها

عصام الدين جاد

عصام الدين جاد يكتب: العلامة مصطفى محمود

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: فقط فى مصر المحروسة

هند عصام

هند عصام تكتب: نيرون قاتل والدته

اﻟﻤﺰﻳﺪ