حصاد أنشطة مكتبة مصر العامة بالشرقية خلال 2023

أكد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، أهمية دور المكتبة في توعية النشء والشباب بإعتبارها مؤسسة ثقافية واجتماعية تجمع مصادر المعرفة بكافة أشكالها وأنواعها ويتردد عليها المواطنون على إختلاف أعمارهم وثقافاتهم للقراءة والبحث والإطلاع وإستغلال أوقات فراغهم لخلق جيل جديد قادر بالوعى والثقافة على محاربة التطرف الفكرى بكافة أشكاله ومواجهة الإرهاب الأسود ،مؤكداً على أهمية دور المكتبة لتشجيع ذوى الهمم وتنمية مهاراتهم الثقافية والإجتماعية وإدماجهم في المجتمع.

وفى سياق متصل أوضحت رانيا حشيش مديرة مكتبة مصر العامة بالزقازيق أن المكتبة خلال عام 2023 قدمت خدمات عدة ففى نشاط اعرف دينك وتحفيظ القرآن الكريم بلغ عدد المستفيدين من هذه الأنشطة 410متدرب (أطفال) وفي أنشطة نادى السينما وحلو وحادق وكشافة وتوتة وحدوتة حيث بلغ عدد المستفيدين من هذه الأنشطة 1341متدرب (أطفال) وفي أنشطة شرائح كرتونية فك وتركيب وصلصال وتلوين حيث بلغ عدد المستفيدين من هذه الأنشطة 972متدرب (أطفال) وفي أنشطة مسابقات ومسرح العرائس حيث بلغ عدد المستفيدين من هذه الأنشطة 859متدرب (أطفال) وفي أنشطة رسم على الزجاج ورسم مستوى اول وثانى وثالث حيث بلغ عدد المستفيدين من هذه الأنشطة 1488متدرب (أطفال / شباب / كبار) وفي أنشطة اروجامى وديكوباج وهاند ميد وريزن وكرافت وريسيكل واكسسوار وديسكفرى وكروشية ومكرمية حيث بلغ عدد المستفيدين من هذه الأنشطة 1671متدرب (أطفال / شباب / كبار).

كما قامت المكتبة بتنظيم عدة ندوات عن(ترشيد المياه - صعوبة التعلم - مجابهة التطرف –الأمراض المشتركة بين الإنسان والحيوان - طرق اكتشاف التوحد وعلاجة - الصحة الإنجابية – حقوق الطفل – الإكتشاف المبكر لأمراض دم الأطفال - عيون البيئة - مخاطر المخدرات -محاربة ظاهرة الزواج المبكر- مناهضة العنف ضد المرأة - أثر الفكر المتطرف على المجتمع) حيث بلغ عدد المستفيدين من هذه الندوات 730متدرب (شباب / كبار) بالإضافة لتنظيم امسيتين شعريتين شارك فيها (260) من أعضاء المكتبة (شباب / كبار) وقامت المكتبة بتنظيم فعاليات (وحوى يا وحوى (اليوم الرمضانى )- FUN DAY لعيد الأم - FUN DAYلغة فرنسية -يوم ترفيهى لذوى الهمم – يوم ترفيهى للأطفال بالتعاون مع شركة المياه-يوم ترفيهى للأطفال بالتعاون مع صندوق مكافحة الإدمان ) حيث بلغ عدد المستفيدين من هذه الفعاليات 1130متدرب (أطفال) وإحتفالية يوم اليتيم واليوم العلمى و مهرجان المسرح ومهرجان ابداع وعروض مسرحية فضلاً عن تنظيم حفل ختام الأنشطة الصيفية لأعضاء المكتبة.

كما قامت المكتبة بتنظيم ورش (تعليم اعمال السباكة الخفيفة -CRAZYCANDLE STRING ART— ورشة الفلك - ورش لتنمية مهارات ذوى الهمم) شارك فيها (510) أطفال وكبار وقامت المكتبة بتنظيم أنشطة لذوى الهمم وتضمنت هذه الأنشطة (جلسات تخاطب وتنمية مهارات وصعوبات تعلم –اختبار ذكاء وإختبار فرط الحركة (كونرز) - تنظيم يوم ترفيهى )استفاد من هذه الأنشطة (161) طفل من ذوى الهمم .

فضلاً عن قيام المكتبة بتنظيم مسابقات (الرسم - الخط العربى - الشطرنج - الحساب الذهنى )،بالإضافة لإستقبال عدد (27) زيارة مدرسية تضم (405) طالب و قيام المكتبة المتنقلة بعدد (19) زيارة لتقديم خدماتها بنطاق المحافظة استفاد منها (1520) طفل.