بتكلفة 130 مليون جنيه|رصف وازدواج طريق "أبو حاكم - ميت أبو علي" بالزقازيق

تفقد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية استكمال أعمال ازدواج وتوسعة طريق أبو حاكم / ميت أبو علي / طحلة بردين مرورا بقريتي بني هلال وبني صالح وصولا للطريق الإقليمي بطول 22 كم وبتكلفة ترتقي إلي 130 مليون جنيه حيث يمثل الطريق محوراً مرورياً يربط مدينة الزقازيق بمدن بلبيس والعاشر من رمضان ومنيا القمح وصولاً للطريق الإقليمي ومحافظات القاهرة الكبرى ويُساهم في تخفيف حدة الزحام داخل المدينة.

قدم المهندس أحمد فوزي وكيل وزارة الطرق والنقل شرحا تفصيلياً لمحافظ الشرقية عن طبيعة الأعمال بالطريق وتمت الإشارة إلى أنه جاري الانتهاء من اعمال ازدواج وتوسعة طريق أبو حاكم / ميت أبو علي بطول 4.5 كم ومتوسط عرض الاتجاه الواحد من 10 - 12مترا وكذلك إنشاء طريق خدمات أمام الكتل السكنية بمتوسط عرض 6 أمتار، بالإضافة إلى تغطية مسافة كم بجنابية طحلة بردين بمواسير قطر 2 متر بتكلفة بلغت 45 مليون جنيه وجار استكمال أعمال ازدواج ورصف مسافة 2 كم متبقية من الطريق بتكلفة 10 ملايين جنيه.

وأضاف وكيل وزارة الطرق والنقل أنه تم البدء في أعمال ازدواج ورصف طريق طحلة بردين مرورا بقريتي بني هلال وبني صالح وصولا للطريق الإقليمي بطول 16 كم بمعرفة جهاز تعمير سيناء ومديرية الطرق والنقل وبتكلفة إجمالية 75 مليون جنيه.

وأشار وكيل وزارة الطرق والنقل إلى أنه جار إعداد الدراسات والتصميمات اللازمة لإنشاء 3 كباري سطحية علي مصرف أبو الأخضر وبحر أبو الأخضر والمصرف القليوبي وذلك بالتنسيق مع وزارة الري والموارد المائية لتوفير الاعتمادات المالية اللازمة ولاستكمال اعمال الازدواج الجارية بالطريق لسرعة الانتهاء منه ودخوله الخدمة الفعلية ليساهم في فك الاختناقات المرورية داخل المدينة وتوفير الوقت والجهد للقادمين من وإلي مدينة الزقازيق.

شدد المحافظ على سرعة الانتهاء من كافة الاعمال الجارية بالطريق وتذليل كافة العقبات أمام الشركة المسند لها تنفيذ الاعمال لدخول الطريق الخدمة والذي يمثل محورا مروريا هاما يساهم في تحسين النية التحتية بقطاع الطرق والكباري.

أوضح محافظ الشرقية ان المحور المروري الجديد يساهم في تخفيف الكثافة المرورية على طريق الزقازيق / بلبيس / العاشر ويعمل علي توفير الوقت والجهد امام وصول العاملين لمصانعهم بمدينة العاشر من رمضان ويربط مدينة الزقازيق بالطريق الإقليمي ويعمل علي تسهيل المرور حتي مدينة ديرب نجم وصولا لمحافظات شرق الدلتا.

أكد محافظ الشرقية أن المحافظة جاده في تنفيذ خطة التطوير والتجميل بمختلف مراكز ومدن المحافظة وتسعي لفتح محاور مرورية جديدة تساهم في فك الاختناقات المرورية داخل المدن وتعمل علي تخفيف حدة الزحام بها فضلاً عن تكثيف اعمال النظافة ورفع الاشغالات وتقديم افضل الخدمات للمواطنين.