إينزو وأوناحي وكاسيميرو على رادار الأندية السعودية

انطلقت فترة الانتقالات الشتوية في دوري روشن السعودي لكرة القدم، أمس الإثنين، وسط ترقب من الجماهير للأسماء الجديدة التي ستنضم لمختلف فرق المسابقة.

وتسعى العديد من الأندية، إلى تدعيم صفوفها خلال الميركاتو الشتوي، الذي يستمر حتى نهاية الشهر الحالي، أملًا في تحسن موقفها في ترتيب المسابقة.

ويأتي الاتحاد على رأس هذه الأندية، في ظل المطالبات بإعادة هيكلة الفريق على مستوى اللاعبين الأجانب، بعد الصورة الباهتة التي ظهر بها في النصف الأول من الموسم.

وكانت تقارير إعلامية أرجنتينية، أشارت، قبل أيام، إلى أنَّ نجم وسط ريفر بليت، إينزو بيريز، دخل اهتمامات نادي الاتحاد، وتبدو الصفقة قريبة من العميد، خاصَّة أنَّ اللاعب يرغب في الانتقال إلى الاتحاد، ليعمل تحت قيادة مدربه السابق، مارسيلو جاياردو.

وجاء أيضًا اسم اللاعب المغربي، عز الدين أوناحي، نجم مارسيليا الفرنسي، ضمن أبرز الأسماء التي تتنافس عدَّة أندية سعودية على التعاقد معها في الشتاء.

وذكر الصحفي الشهير، سانتي أونا، أنَّ هناك 4 أندية في الدوري السعودي تتنافس على ضم أوناحي، الذي خطف الأنظار في كأس العالم 2022، وهي: الهلال، الاتحاد، الأهلي، الشباب.

كما جاء تأجيل حسم تجديد عقد النجم الكرواتي، لوكا مودريتش، مع ريال مدريد، ليفتح الباب أمام الأندية السعودية لمحاولة إقناع اللاعب بالانتقال إلى دوري روشن، خلال الميركاتو المقبل، والذي ارتبط خلال الفترة الماضية بناديي الاتحاد والنصر.

وأشارت تقارير صحيفة كذلك إلى أنَّ البرازيلي كاسيميرو، لاعب وسط مانشستر يونايتد، يقترب من الرحيل عن الفريق في الشهر الحالي، لافتةً إلى أنَّ عدة أندية سعودية دخلت على الخط في محاولة لضمه، من بينها الأهلي والاتفاق.

وكشفت تقارير أيضًا أنَّ الدولي التركي، هاكان تشالهانوجلو، نجم انتر ميلان الإيطالي، محط اهتمام الهلال، الذي قدم أكثر من عرض لضم اللاعب، خلال فترة الانتقالات الشتوية.