عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

إينزو وأوناحي وكاسيميرو على رادار الأندية السعودية

صدى البلد

انطلقت فترة الانتقالات الشتوية في دوري روشن السعودي لكرة القدم، أمس الإثنين، وسط ترقب من الجماهير للأسماء الجديدة التي ستنضم لمختلف فرق المسابقة.

وتسعى العديد من الأندية، إلى تدعيم صفوفها خلال الميركاتو الشتوي، الذي يستمر حتى نهاية الشهر الحالي، أملًا في تحسن موقفها في ترتيب المسابقة.

ويأتي الاتحاد على رأس هذه الأندية، في ظل المطالبات بإعادة هيكلة الفريق على مستوى اللاعبين الأجانب، بعد الصورة الباهتة التي ظهر بها في النصف الأول من الموسم.

وكانت تقارير إعلامية أرجنتينية، أشارت، قبل أيام، إلى أنَّ نجم وسط ريفر بليت، إينزو بيريز، دخل اهتمامات نادي الاتحاد، وتبدو الصفقة قريبة من العميد، خاصَّة أنَّ اللاعب يرغب في الانتقال إلى الاتحاد، ليعمل تحت قيادة مدربه السابق، مارسيلو جاياردو.

وجاء أيضًا اسم اللاعب المغربي، عز الدين أوناحي، نجم مارسيليا الفرنسي، ضمن أبرز الأسماء التي تتنافس عدَّة أندية سعودية على التعاقد معها في الشتاء.

وذكر الصحفي الشهير، سانتي أونا، أنَّ هناك 4 أندية في الدوري السعودي تتنافس على ضم أوناحي، الذي خطف الأنظار في كأس العالم 2022، وهي: الهلال، الاتحاد، الأهلي، الشباب.

كما جاء تأجيل حسم تجديد عقد النجم الكرواتي، لوكا مودريتش، مع ريال مدريد، ليفتح الباب أمام الأندية السعودية لمحاولة إقناع اللاعب بالانتقال إلى دوري روشن، خلال الميركاتو المقبل، والذي ارتبط خلال الفترة الماضية بناديي الاتحاد والنصر.

وأشارت تقارير صحيفة كذلك إلى أنَّ البرازيلي كاسيميرو، لاعب وسط مانشستر يونايتد، يقترب من الرحيل عن الفريق في الشهر الحالي، لافتةً إلى أنَّ عدة أندية سعودية دخلت على الخط في محاولة لضمه، من بينها الأهلي والاتفاق.

وكشفت تقارير أيضًا أنَّ الدولي التركي، هاكان تشالهانوجلو، نجم انتر ميلان الإيطالي، محط اهتمام الهلال، الذي قدم أكثر من عرض لضم اللاعب، خلال فترة الانتقالات الشتوية.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

قرار هام من البنك المركزي قبل 5 يناير بشأن انتهاء شهادات الـ 25%|تفاصيل

أحمد حسن يعلن مفاجأة في صفقة انتقال عمر كمال عبدالواحد إلى الأهلي

المواعيد الجديدة لقطع الكهرباء بعد قرار الحكومة بتعديلها.. والتنفيذ من الغد

مهاجم الأهلي الجديد..كولر يفاجئ موديست بهذا القرار وتطورات التعاقد مع وسام أبو علي

عيار 21 مفاجأة.. سعر الذهب اليوم في مصر خلال التعاملات المسائية

مصر تنجح لأول مرة في خفض معدلات الإنجاب.. و50 ألف جنيه حافزا لهؤلاء السيدات

الطن بـ42 ألف جنيه.. مفاجأة غير متوقعة بشأن أسعار الحديد اليوم

بداية من غد.. قصر خطة تخفيف أحمال الكهرباء على النهار فقط مراعاة للامتحانات

موضوعات متعلقة

مع رونالدو.. الماركا تضع احتفال محمد صلاح بهدفه الـ 150 على غلافها

بعد إلغاء مباراة السوبر بالسعودية.. بيان عاجل من الاتحاد التركي

لاعبو المنتخب يتوافدون على المعسكر استعدادا لأمم إفريقيا 2024| شاهد

الثاني مثل الأخير.. أحمد حسن يوجه رسالة للاعبي المنتخب قبل أمم إفريقيا

الضحية الثانية.. مانشستر يونايتد يستغني عن لاعبه سيرجيو ريجيلون في الانتقالات الشتوية

سر الصفقة الضخمة .. محمد صلاح في طريقه للرحيل عن ليفربول

هل ينتقل مبابي لـ ريال مدريد؟| أنشيلوتي يجيب

بعد ريال مدريد.. أنشيلوتي يكشف عن آخر فريق سيدربه

ترشيحاتنا

أول تعليق من حـ مـ اس على اغتيال إسرائيل لأحد قيادات الحركة

فتح تعلن إضرابا عاما في رام الله احتجاجا على اغتيال قيادي فلسطيني

فشل إسرائيلي وانتصار حماس.. ماذا يدور على أرض غزة ؟

الحكومة تلبي مطالب النواب والمواطنين.. وتعلن مواعيد جديدة لانقطاع الكهرباء.. وهذا موقف الكنائس في عيد الميلاد

كهرباء وإنترنت ومترو.. أسباب ارتفاع الأسعار في توقيت واحد

ريال مدريد يكشف عن مفاجأة بشأن ضم مبابي لصفوف الفريق..وهذا رد أنشيلوتي


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد طلاقها.. إطلالة جديدة لـ هنا الزاهد تثير الجدل

تغيير مواعيد تخفيف الأحمال.. وهذه الأسعار الجديدة للكهرباء| تفاصيل

في عيد ميلاده.. صور رومانسية تجمع بين إيمي سمير غانم وحسن الرداد

جوة وبرة الثلاجة.. طرق تخزين الزبدة بـ 3 أفكار مختلفة

فيديو

عاجل .. المواعيد الجديدة لقطع الكهرباء والتنفيذ غدا

فئات مستثناة من زيادة أسعار تذاكر المترو | تفاصيل مهمة

سقوط الدولار | ماذا سيحدث في الأسعار بعد دخول مصر رسميًا للبريكس ؟

تحرك مفاجئ وغريب في أسعار الذهب| ماذا حدث ؟.. فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أمل خالد الشيخ تكتب: إلى خليلة قلبي ابنتي التي لم أرها

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: هل تفعلها إسرائيل !

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: ليلة على أعتاب كريمة الدارين السيدة نفيسة

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: نودع عاما مضى ونستقبل الجديد

الدكتور محمد زكي عيد

محمد زكي عيد يكتب: أهمية منتجات الألبان عالميا وأهم الدول المنتجة لها

عصام الدين جاد

عصام الدين جاد يكتب: العلامة مصطفى محمود

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: فقط فى مصر المحروسة

هند عصام

هند عصام تكتب: نيرون قاتل والدته

اﻟﻤﺰﻳﺪ