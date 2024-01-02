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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

تعليم الغربية تفوز بالمركزين الثاني والرابع في المشروع الوطني للقراءة جمهوريا

تعليم الغربية
تعليم الغربية

شهد الدكتور السيد العراقي، مدير عام الشؤون التنفيذية اليوم حضور  فعاليات الحفل الختامي للمشروع الوطني للقراءة، والذي يقام بمركز المنارة للمؤتمرات بالقاهرة، نيابة عن ناصر حسن، وكيل وزارة التربية والتعليم بالغربية. 

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تضمنت فعاليات الاحتفال، الإعلان عن الفائزين بالدورة الثالثة على مستوى الجمهورية وتكريمهم ، بحضور الدكتورة ايمان حسن، رئيس الإدارة المركزية للخدمات والأنشطة، نائبا عن معالي الأستاذ الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، الدكتورة نجلاء الشماسي، رئيس مؤسسة البحث العلمي والأمين العام للمشروع الوطني للقراءة، فضيلة الدكتور محمد الضويني، وكيل الأزهر الشريف، ولفيف من القيادات التنفيذية بوزارة التربية والتعليم، ومديري المدارس، والمعلمين من المحافظات المصرية المختلفة ، وقدم الحفل الإعلامي الإعلامية جاسمين طه. 

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وجاء ذلك  تنفيذا لتوجيهات الأستاذ الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، والأستاذ الدكتور طارق رحمي، محافظ الغربية و ناصر حسن ، وكيل وزارة التربية والتعليم بالغربية، وفي إطار اهتمام الدولة بالقراءة والثقافة لفئات المجتمع، ومنذ انطلاق فاعلية  المشروع الوطني للقراءة في عام 2020، بهدف تنمية الوعي بأهمية القراءة، وتمكين الأجيال من مفاتيح الابتكار، ودعم قيمهم الوطنية والإنسانية.

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وخلال الحفل الختامي للدورة الثالثة من المشروع الوطني للقراءة، تم الإعلان عن الفائزين في الدورة الثالثة على مستوى الجمهورية لتشجيع المزيد من طلاب المدارس والمعاهد الازهرية والجامعات والمعلمين على القراءة من أجل تحقيق استدامة معرفية لدى جميع فئات المجتمع، وبذلك يسهم في تعزيز ريادة مصر الثقافية تماشياً مع رؤية الدولة 2030م .

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كما حصدت مديرية التربية والتعليم بالغربية على مركزين فى مسابقة المعلم المثقف بالمشروع الوطنى للقراءة حيث أسفرت النتائج النهائية عن فوز كلا من:  د أحمد محمد سنبل ، معلم اللغة العربية، بالمدرسة الثانوية بنات بإدارة بسيون التعليمية والذي حصل علي المركز الثانى على مستوى الجمهورية، وجائزة مالية قدرها 500 ألف جني، و محمد على الشناوى ، معلم اللغة العربية، بمدرسة محلة حسن الثانوية بإدارة شرق المحلة التعليمية، بالمركز الرابع على مستوى الجمهورية، وجائزة مالية  قدرها 100 ألف جنيه.

الجدير بالذكر أن المشروع الوطني للقراءة مشروع رباعي الأبعاد يرتكز على أربع منافسات رئيسية، وهي منافسة في القراءة بين طلاب المدارس والمعاهد الأزهرية للحصول على لقب "الطالب المثقف"، ومنافسة في القراءة لطلاب الجامعات لنيل لقب "القارئ الماسي"، ومنافسة في القراءة للمعلمين على لقب "المعلم المثقف"، وأخيراً منافسة خاصة بالمؤسسات المجتمعية للحصول على لقب "المؤسسة التنويرية".

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كما حضر فعاليات الحفل الختامي من الغربية، الأستاذ تامر فؤاد موجه عام المكتبات بالمديرية، والأستاذة منال المحمودي، موجه عام المكتبات سابقاً، و عمرو الرفاعى،  مدير ادارة الخدمات بإدارة شرق المحلة التعليمية، والاستاذ محمد حمودة ، مدير ادارة الخدمات بإدارة بسيون التعليمية، والأستاذة نشوا عبد الحميد ، موجه أول المكتبات بإدارة شرق المحلة، و هناء الشاذلى ، موجه المكتبات بإدارة بسيون، و يسرية الرفاعى ، موجه أول اللغة العربية بادارة شرق المحلة ، وخالد على. كبير معلمين بإدارة بسيون.

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من ناحيته، قدم ناصر حسن ، وكيل الوزارة، التهنئة للفائزين بالمركزين الثاني والرابع على مستوى الجمهورية فى المشروع الوطنى للقراءة فى دورته الثالثة، كما قدم التهنئة لمدير عام الشؤون التنفيذية، ولمديري الإدارات التعليمية الفائزة، متمنيا المزيد من التقدم والنجاح في كافة المجالات .

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التربية والتعليم بالغربية التربية والتعليم والتعليم الفني التربية والتعليم البحث العلمي الحفل الختامي للمشروع الوطني للقراءة الحفل الختامي الدكتور محمد الضويني الدكتور طارق رحمى محافظ الغربية الدكتور طارق رحمي الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم الضويني وكيل الأزهر الدورة الثالثة الدكتورة إيمان حسن الدكتور محمد الضويني وكيل الأزهر الدكتور محمد الضوين الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى الدكتور رضا حجازي

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