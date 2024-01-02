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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

نبيلة عبيد وعائلة عصام السقا في العرض الخاص لفيلم "الإسكندراني"

صدى البلد

يحتفل أبطال فيلم " الإسكندراني" بالعرض الخاص والأول له مساء اليوم، في إحدى مولات ٦ أكتوبر بحضور أبطاله.

حرصت الفنانة نبيلة عبيد على التواجد في العرض الخاص إلى جانب الفنانة فردوس عبد الحميد وزوجها المخرج محمد فاضل، وحضر الفنان عصام السقا برفقة عائلته لأول مرة.

وتوافد على السجادة الحمراء لعرض فيلم " الإسكندراني" كل من المخرج خالد يوسف ومجدي فكري والممثلة سناء يوسف وعصام كاريكا والفنانة غادة رجب وزوجها.

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ويعتبر فيلم الإسكندراني أول عمل سينمائي من بطولة الفنان أحمد العوضي، لذلك يترقب طرحه العديد من جمهور الفنان، لرؤيته سينمائيًا بعدما تألق  دراميًا خلال السنوات الماضية في مواسم رمضان بشخصيات الخديوي والكوماندا وغيرهم.


يشارك في فيلم الإسكندراني بجانب الفنان أحمد العوضي والفنانة زينة، مجموعة كبيرة من الفنانين، أبرزهم: بيومي فؤاد، حسين فهمي، عصام السقا، صلاح عبد الله،  وغيرهم، والعمل بقيادة المخرج خالد يوسف، ومن تأليف الكاتب الراحل أسامة أنور عكاشة.


وحددت الشركة المنتجة يوم 4 يناير المقبل، موعدًا لطرح الفيلم بجميع دور العرض السينمات في مصر ضمن موسم الأفلام الشتوية واحتفالات رأس السنة الميلادية، ومن المقرر عرضه في عدد من دول الخليج في 11 يناير المقبل.

أبطال فيلم الإسكندراني أحمد العوضى الإسكندراني السجادة الحمراء الفنان احمد العوضي الفنان عصام السقا الفنانة فردوس عبد الحميد الفنانة غادة رجب الفنانة نبيلة عبيد المخرج خالد يوسف

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