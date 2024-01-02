تعليم الجيزة: تسليم 65779 تابلت لطلاب الصف الأول الثانوي

شهد أشرف سلومة وكيل وزارة التربية والتعليم بالجيزة، اليوم الثلاثاء، تسليم 65779 تابلت للصف الأول الثانوي العام من مخازن المديرية للإدارات التعليمية بالجيزة تمهيداٌ لتسليمها للطلاب خلال أيام بمدارس التعليم الثانوي العام.

يأتي ذلك تنفيذاً لخطة وزارة التربية والتعليم، بتطوير العملية التعليمية، وبتوجيهات الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، واللواء أحمد راشد محافظ الجيزة .

وأكد وكيل وزارة التربية والتعليم بالجيزة، على تنشيط وتفعيل أجهزة التابلت وذلك بمعرفة قسم التطوير التكنولوجى بالادارات ومسئولي وحدة I T بالمدارس استعدادا لتسليم الأجهزة للطلاب.

حضر تسليم الأجهزة للإدارات التعليمية محمد شعبان مدير إدارة الأمن ومحمد أبو زيد مدير إدارة المخازن ومحمد زغلول امين المخازن ومحمود رضا محاسب .

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