عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

تعليم الجيزة: تسليم 65779 تابلت لطلاب الصف الأول الثانوي

وكيل تعليم الجيزة
وكيل تعليم الجيزة

شهد أشرف سلومة وكيل وزارة التربية والتعليم بالجيزة، اليوم الثلاثاء، تسليم 65779 تابلت للصف الأول الثانوي العام من مخازن المديرية للإدارات التعليمية بالجيزة تمهيداٌ لتسليمها للطلاب خلال أيام بمدارس التعليم الثانوي العام. 

يأتي ذلك تنفيذاً لخطة وزارة التربية والتعليم، بتطوير العملية التعليمية، وبتوجيهات الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، واللواء أحمد راشد محافظ الجيزة .

وأكد وكيل وزارة التربية والتعليم بالجيزة، على تنشيط وتفعيل أجهزة التابلت وذلك بمعرفة قسم التطوير التكنولوجى بالادارات ومسئولي وحدة I T بالمدارس استعدادا لتسليم الأجهزة للطلاب.
حضر تسليم الأجهزة للإدارات التعليمية محمد شعبان مدير إدارة الأمن ومحمد أبو زيد مدير إدارة المخازن ومحمد زغلول امين المخازن ومحمود رضا محاسب .

IMG-20240102-WA0062
IMG-20240102-WA0062
IMG-20240102-WA0063
IMG-20240102-WA0063
IMG-20240102-WA0060
IMG-20240102-WA0060
IMG-20240102-WA0058
IMG-20240102-WA0058
IMG-20240102-WA0056
IMG-20240102-WA0056
IMG-20240102-WA0061
IMG-20240102-WA0061
IMG-20240102-WA0053
IMG-20240102-WA0053
IMG-20240102-WA0059
IMG-20240102-WA0059
IMG-20240102-WA0057
IMG-20240102-WA0057
IMG-20240102-WA0054
IMG-20240102-WA0054
IMG-20240102-WA0050
IMG-20240102-WA0050
IMG-20240102-WA0055
IMG-20240102-WA0055
IMG-20240102-WA0049
IMG-20240102-WA0049
IMG-20240102-WA0051
IMG-20240102-WA0051
أحمد راشد محافظ الجيزة التربية والتعليم الاول الثانوي التطوير التكنولوجي التعليم الثانوى العام التعليم بالجيزة التعليم الفني الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى الصف الاول الثانوي العام اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة تطوير العملية التعليمية ر رضا حجازي وزير التربية والتعليم طلاب الصف الأول الثانوي قسم التطوير التكنولوجي محافظ الجيزة مدارس التعليم الثانوي مدارس التعليم الثانوى العام وزارة التربية والتعليم وكيل وزارة التربية والتعليم بالجيزة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

قرار هام من البنك المركزي قبل 5 يناير بشأن انتهاء شهادات الـ 25%|تفاصيل

أحمد حسن يعلن مفاجأة في صفقة انتقال عمر كمال عبدالواحد إلى الأهلي

المواعيد الجديدة لقطع الكهرباء بعد قرار الحكومة بتعديلها.. والتنفيذ من الغد

عيار 21 مفاجأة.. سعر الذهب اليوم في مصر خلال التعاملات المسائية

مهاجم الأهلي الجديد..كولر يفاجئ موديست بهذا القرار وتطورات التعاقد مع وسام أبو علي

تغيير مواعيد تخفيف الأحمال.. وهذه الأسعار الجديدة للكهرباء| تفاصيل

الطن بـ42 ألف جنيه.. مفاجأة غير متوقعة بشأن أسعار الحديد اليوم

الحكومة: تخفيف الأحمال ساعتين يومياً في الفترة من 11 صباحاً حتى 5 مساءً

موضوعات متعلقة

وكيل تعليم الجيزة يتفقد لجان امتحانات النقل للمواد غير المضافة للمجموع بالهرم

قطع المياه عن عدة مناطق بالطالبية والهرم لصيانة خط الطرد بمحطة ترسا

الجيزة: تطوير ورفع كفاءة 19 مركزاً تكنولوجيا لتيسير الخدمات المقدمة للمواطنين

القصة الكاملة لسقوط كمرة خرسانية أثناء تركيبها بمحور كمال عامر|شاهد

محافظ الجيزة يتفقد موقع حادث سقوط كمرة خرسانية بمحور الفريق كمال عامر

إعداد مواقف حضارية بمحيط المنطقة الأثرية المجاورة للمتحف المصري الكبير .. صور

محافظة الجيزة تضبط 5 أطنان لحوم ودواجن غير صالحة للإستهلاك الآدمي.. صور

لتحسين الخدمات للمواطنين.. محافظة الجيزة تعلن افتتاح عدة مشروعات مهمة في 2024

ترشيحاتنا

هشام حطب يتغيب عن جلسة الاستماع في اللجنة الأولمبية

أحدث أسعار بيجو 5008 موديل 2024 في مصر

وضع ضوابط وليس تسعير|اللواء راضي عبد المعطي يوضح قرار اعتبار 7 سلع إستراتيجية..فيديو

وزير النقل يعلن مفاجأة عن أسعار تذاكر المترو: خصم 71% في هذه الحالة

"الشهادة مطلب".. آخر تصريح لـ العاروري قبل استهدافه |فيديو

خطأ فادح.. سياسي لبناني: اغتيال صالح العاروري اختراق إسرائيلي لأمن حزب الله


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

سلعة استراتيجية| ارتفاع أسعار باقات الإنترنت وكروت الفكة تشغل بال المصريين.. تفاصيل

مضاعفاتها خطيرة على الجنين.. حالات تعرض الحامل لمشاكل الولادة المبكرة

ظهور هذه الأعراض تعني حدوث الولادة المبكرة.. احذريها

كارثة صحية بسبب تناول الخبز بهذه الطريقة

فيديو

زيادة كبيرة بالأجور.. الموعد النهائي للتطبيق

بعد وقوع زلزال اليابان العنيف| هل تؤثر الكارثة على بلاد أخرى؟

سيارات تبتلعها المياه.. ماذا فعل زلزال إيشيكاوا في اليابان |فيديوجراف

عاجل .. المواعيد الجديدة لقطع الكهرباء والتنفيذ غدا

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أمل خالد الشيخ تكتب: إلى خليلة قلبي ابنتي التي لم أرها

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: هل تفعلها إسرائيل !

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: ليلة على أعتاب كريمة الدارين السيدة نفيسة

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: نودع عاما مضى ونستقبل الجديد

الدكتور محمد زكي عيد

محمد زكي عيد يكتب: أهمية منتجات الألبان عالميا وأهم الدول المنتجة لها

عصام الدين جاد

عصام الدين جاد يكتب: العلامة مصطفى محمود

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: فقط فى مصر المحروسة

هند عصام

هند عصام تكتب: نيرون قاتل والدته

اﻟﻤﺰﻳﺪ