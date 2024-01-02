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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

زينة وأحمد العوضي في العرض الخاص لفيلم "الإسكندراني"| الصور الكاملة

صدى البلد

يحتفل أبطال فيلم " الإسكندراني" بالعرض الخاص والأول له مساء اليوم، في إحدى مولات ٦ أكتوبر بحضور أبطاله زينة وأحمد العوضي والمخرج خالد يوسف.

تزاحم الجمهور حول الفنان أحمد العوضي في العرض الخاص لمحاولة التقاط الصور معه، فيما غابت ياسمين عبد العزيز عن الحضور لوعكة صحية.

حرصت الفنانة نبيلة عبيد على التواجد في العرض الخاص إلى جانب الفنانة فردوس عبد الحميد وزوجها المخرج محمد فاضل، وحضر الفنان عصام السقا برفقة عائلته لأول مرة.

وتوافد على السجادة الحمراء لعرض فيلم " الإسكندراني" كل من المخرج خالد يوسف ومجدي فكري والممثلة سناء يوسف وعصام كاريكا والفنانة غادة رجب وزوجها.

ويعتبر فيلم الإسكندراني أول عمل سينمائي من بطولة الفنان أحمد العوضي، لذلك يترقب طرحه العديد من جمهور الفنان، لرؤيته سينمائيًا بعدما تألق  دراميًا خلال السنوات الماضية في مواسم رمضان بشخصيات الخديوي والكوماندا وغيرهم.

يشارك في فيلم الإسكندراني بجانب الفنان أحمد العوضي والفنانة زينة، مجموعة كبيرة من الفنانين، أبرزهم: بيومي فؤاد، حسين فهمي، عصام السقا، صلاح عبد الله،  وغيرهم، والعمل بقيادة المخرج خالد يوسف، ومن تأليف الكاتب الراحل أسامة أنور عكاشة.

حددت الشركة المنتجة يوم 4 يناير المقبل، موعدًا لطرح الفيلم بجميع دور العرض السينمات في مصر ضمن موسم الأفلام الشتوية واحتفالات رأس السنة الميلادية، ومن المقرر عرضه في عدد من دول الخليج في 11 يناير المقبل.

الاسكندراني
الاسكندراني
الاسكندراني
الاسكندراني
الاسكندراني
الاسكندراني
الاسكندراني
الاسكندراني
الاسكندراني
الاسكندراني
الاسكندراني
الاسكندراني
الاسكندراني
الاسكندراني
الاسكندراني
الاسكندراني
الاسكندراني
الاسكندراني
الاسكندراني
الاسكندراني
الاسكندراني
الاسكندراني
الاسكندراني
الاسكندراني
الاسكندراني
الاسكندراني
الاسكندراني
الاسكندراني
الاسكندراني
الاسكندراني
الاسكندراني
الاسكندراني
الاسكندراني
الاسكندراني
الاسكندراني
الاسكندراني
الاسكندراني
الاسكندراني

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