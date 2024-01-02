مجلس الوزراء: الإعلان عن الوظائف يتسم بالشفافية والنزاهة و تكافؤ الفرص |فيديو

قال المستشار محمد الحمصاني المتحدث بأسم مجلس الوزراء، إن الجهاز المركزي للتنظيم و الإدارة يتبع أفضل الوسائل في عملية إعادة الهيكلة و كذلك أفضل الممارسات في تعيين العاملين بالدولة.

مجلس الوزراء:الحكومة تبذل جهوداً كبيرة للقضاء على ظاهرة تخفيف الأحمال

وأضاف محمد الحمصاني خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "يحدث في مصر" المذاع عبر فضائية "MBC MASR"، أن الإعلان عن الوظائف يتسم بالشفافية و النزاهة و تكافؤ الفرص، مؤكداً أنه سيتم تعيين 30 ألف معلم خلال الفترة المقبلة ، وستكون هناك وسائل مختلفة لزيادة أعداد المعلمين.



وأشار المتحدث بأسم مجلس الوزراء إلى، أن الحكومة تبذل جهوداً كبيرة للقضاء على ظاهرة تخفيف الأحمال قبل حلول فترة الصيف، و لكن هناك ضغوط كببرة على شبكة الكهرباء، نتيجة تزايد الأستهلاك في ضوء التوسع العمراني.