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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

بعد ساعات من اغتيال العاروري| ماكرون يجري اتصالًا مع جانتس.. ما فحواه؟

ماكرون
ماكرون

أجرى الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، محادثة هاتفية، مع وزير الحرب الإسرائيلي بيني جانتس، بشأن التصعيد على الحدود بين لبنان وإسرائيل.

وحسب شبكة "بي إف إم تي في" الفرنسية، جاء ذلك بعد ساعات قليلة من مقتل صالح العاروري الرجل الثاني في حركة حماس جراء غارة بلبنان نسبت إلى إسرائيل.

وقالت الرئاسة الفرنسية، في بيان صادر عنها إن ماكرون بحث هاتفيًا مع جانتس التصعيد على الحدود اللبنانية الإسرائيلية.

وأضافت أن ماكرون شدد على ضرورة تجنب أي موقف تصعيدي، خاصة في لبنان، مؤكدًا أن فرنسا ستواصل تمرير هذه الرسائل إلى جميع الأطراف المعنية بشكل مباشر أو غير مباشر في المنطقة.

ولفتت إلى أن الرئيس الفرنسي أبلغ جانتس أن التصريحات الإسرائيلية بشأن تهجير سكان غزة غير مقبولة.

وكانت قوات الاحتلال الإسرائيلي استهدفت مقرًا لحركة حماس في العاصمة اللبنانية بيروت، ما أسفر عن اغتيال صالح العاروري نائب رئيس حركة حماس.

وقال مسؤول كبير في حزب الله إن الحزب سيرد على عملية اغتيال العاروري.

وأضاف المسؤول في تصريحات صحفية: "الأمين العام لحزب الله قال إن أي هجوم من أي عنصر في لبنان سيكون له رد. حزب الله يحاول الحفاظ على قواعد الصراع، لكن إسرائيل تعمل على توسيع المشكلة”.

الرئيس الفرنسي ماكرون إيمانويل ماكرون وزير الحرب الإسرائيلي بيني جانتس لبنان إسرائيل التصعيد على الحدود اللبنانية الإسرائيلية صالح العاروري

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