انقذوا محمد .. يعاني من ضمور العضلات الشوكي ويبحث عن العلاج

رصدت كاميرا موقع “صدى البلد” حالة الطفل محمد ” الذي يبلغ من العمر سنتين و اربع شهور يعاني من مرض ضمور العضلات الشوكي وتطالب والدته بانقاذة من خلال توفير تكلفة علاجه لإنقاذ حياته

وتحدثت والدة محمد إلى عدسة "صدى البلد" قائلة: إنها تعاني من ضمور العضلات الشوكي .

وأضافت" أن محمد ” يحتاج إلى علاج وتكلفته كبيرة جدا

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يُذكر أن الطفل محمد " ولد لأبوين طبيعيين، لم يظهر عليه شيء رغم أنه أصيب بالمرض حين ولدته ولكن اكتشفت والدته المرض هو لديه اربع شهور ثم بدأت مرحلة الفحوصات، ورسم أعصاب وعضلات وتحليل جيني، وكان التشخيص بـ"ضمور عضلات شوكي" وأضافت انه يقوم بجلسات علاج طبيعي وغير قادر على الجلوس والحركة..

واختتمت والدة "محمد نفسي ابني يعيش و يبقي كويس"

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