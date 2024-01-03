ارتفاع نسبة الإشغال في فنادق الغردقة إلى 90% خلال احتفالات رأس السنة

أكد الخبير السياحي عصام علي، أن فنادق ومنتجعات الغردقة شهدت نسبة إشغال مرتفعة وصلت إلى 90% خلال الاحتفالات برأس السنة الميلادية. يُضاف أن القطاع السياحي المصري استمر في جذب آلاف السياح من مختلف الجنسيات، حيث تصدّر الألمان والروس والإنجليز قائمة الزوار.

وعلى الرغم من التحديات الإقليمية، أشار علي إلى تمكن القطاع السياحي المصري من التعافي بفضل الاهتمام الحكومي خلال السنوات الماضية. في ليلة رأس السنة، شهدت فنادق الغردقة احتفالات مميزة جذبت آلاف السياح الأجانب بتنوع جنسياتهم.

وعلى صعيد آخر، يرجى ملاحظة استمرار العام الدراسي في مصر كعامل يؤثر على أعداد السياح المصريين في الغردقة. ومع ذلك، يتوقع الخبير زيادة حركة السياحة الوافدة خلال الموسم السياحي الشتوي الحالي، بناءً على التحفيز الحكومي والحجوزات المستقبلية، متوقعًا تحسينًا ملحوظًا عن العام الماضي.