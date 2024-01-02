البرلمان والتعليم المدني يواصلان تنفيذ ورش "نتشارك" للمبادرات المجتمعية.. تفاصيل

أقامت إدارة البرلمان والتعليم المدني،بمديرية الشباب والرياضة بالبحر الأحمر تحت رعاية الأستاذ الدكتور أشرف صبحى، وزير الشباب والرياضة، وبحضور السيد اللواء عمرو حنفي، محافظ البحر الأحمر، بتوجيهات من حسن خلف محمد وكيل وزارة - مدير مديرية الشباب والرياضة، وبإشراف إيهاب محمد طه وكيل المديرية للشباب، وبحضور شيرين صفوت مدير إدارة البرلمان والتعليم المدني، فعاليات اليوم الأول للورشة الرابعة والخامسة من برنامج البرلمانات للمبادرات المجتمعية في نسخته الثانية.

تستهدف الورش الأعضاء البرلمانيين للطلائع والشباب، وتأتي بالتعاون مع منظمة اليونيسيف تحت شعار "نتشارك"، وتقام في مركزي شباب الغردقة والميناء.

ويشمل البرنامج 8 ورش تدريبية بمشاركة إجمالية قدرها 200 شاب، حيث يتم تدريب 25 شابًا في كل ورشة، وتستمر مدة كل ورشة لأربعة أيام متتالية.

هدف البرنامج هو إعداد كوادر فاعلة ومشاركة في المجتمع، من خلال بناء قدراتهم على توليد وتنفيذ مبادرات مجتمعية. وقد قامت بالتدريب الأستاذة أمانى حسن عبد الحميد بمركز شباب الميناء والأستاذة منار طارق بمركز شباب الغردقة.

وشهدت الورش حضور الأستاذة ايرينى نجاح مسؤول برلمان الشباب، والأستاذة ايمان كمال مسؤول برلمان الطلائع، إلى جانب الأستاذ أشرف محفوظ مدير مركز شباب الميناء، والأستاذة سهير على عيسى مدير مركز شباب الغردقة.