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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

«النواب» يحيل 29 تقريرًا لـ«الاقتراحات والشكاوى» إلى الحكومة لتنفيذ التوصيات

مجلس النواب
مجلس النواب

أحال مجلس النواب خلال جلستة العامة المنعقدة الان برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس المجلس 29 تقريرا من تقارير لجنة الاقتراحات والشكاوى عن اقتراحات برغبات مقدمة من: العديد من النواب بشان تقديم خدمات عامة لاهالي دوائرهم او مقترحات بشان بعض الأمور والخدمات الأخرى الي الحكومة لتنفيذ ما جاء بها من توصيات وكانت لجنة الاقتراحات والشكاوي قد ناقشت تلك الاقترحات واعدت بشانها تقارير مشفوعة بتوصيات  وكانت الاقترحات مقدمة من كل من :


 العضو / محمد عبد الحميد هاشم، بشأن توصيل الصرف الصحي لقريتي التبع، وأصف – مركز سيدي سالم – محافظة كفر الشيخ.
 العضو/ محمد عبد الحميد هاشم، بشأن إنشاء مشروع الصرف الصحى لقرية دمرو الحدادى- مركز سيدى سالم – محافظة كفر الشيخ.
 العضو/ أحمد الشريف، بشأن عمل محطة تحلية لمياه البحر في نطاق حى العجمى – محافظة الإسكندرية.
 العضو/ محمود الشامي، بشأن تقوية مياه الشرب بمنطقة سوق اللبن – حى أول مدينة المحلة الكبرى – محافظة الغربية.
 العضو/ أحمد على إبراهيم، بشأن إدخال شبكة مياه حكومية بعزبة كمال رمزى بمؤسسة الزكاة واستكمال بركة الحاج الشرقية حى المرج – محافظة القاهرة.
 العضو/ علاء خير الله، بشأن دعم مدينة الغنايم بمبلغ 2 مليون جنيه لتطوير شبكة مياه الشرب ومد وتدعيم خطوط مياه الشرب للمناطق المحرومة بالمدينة – محافظة أسيوط.


 العضو/ محمد عبد الحميد هاشم، بشأن بيع أراضى وضع اليد لمالكيها بجنوب بحيرة البرلس- محافظة كفر الشيخ.
 العضو/ مجاهد نصار، بشأن اعتماد مبالغ مالية لتطوير المناطق العشوائية الموجودة بمدينة شبرا الخيمة – محافظة القليوبية.
 العضو/ إيهاب أنيس، بشأن تطوير كورنيش النيل بقرية منية سمنود – مركز أجا – محافظة الدقهلية
العضو/ محمد نجيب خالد، بشأن رصف طرق (المكباتى – البكرى الاتحاد – ترعة زكى) – مركز منية النصر – محافظة الدقهلية.
 العضو/ أبو العباس فرحات، بشأن استكمال تغطية المسافة المتبقية بترعة امتداد خورشيد بطول (800م) بنطاق دائرة المنتزة – محافظة الإسكندرية.
 العضو/ نشأت فؤاد عباس، بشأن البدء فى إنشاء مدرسة ثانوية فى مجلس قروى الصوامعة- بمركز طهطا – محافظة سوهاج.
 العضو/ رفعت شكيب، بشأن إضافة مبنى جديد (جناح) بمدرسة الجلايلة للتعليم الأساسى بقرية الجلايلة مجلس قروى الغريزات – بمركز المراغة – محافظة سوهاج.
 العضو/ محمد نجيب خالد، بشأن ترميم وصيانة مدرسة الإمام على بن أبى طالب الابتدائية بعزبة صبح- بمركز الجمالية – محافظة الدقهلية.
 العضو/ علاء الدين خيرالله، بشأن إقامة مجمع مدارس للتعليم الابتدائى والإعدادى على الأرض الخاصة بمركز التدريب المهنى – بمدينة أبو تيج – محافظة أسيوط.
 العضو/ زينب السلايمى، بشأن إنشاء مدرسة إسنا الثانوية التجارية بمركز إسنا – محافظة الأقصر.
 العضو/ أبانوب عزت عزيز، بشأن تزويد مستشفى الخازندارة بعدد (2) جهاز تنفس صناعى، عدد (2) سباب  بحضانات أطفال - حى الساحل - محافظة القاهرة.
العضو/ علاء سليمان، بشأن صرف مضخات ومستلزمات الأنسولين للأطفال من الهيئة العامة للتأمين الصحى.
 العضو/ عصام ياسين، بشأن إحلال وتجديد مبنى الإدارة الصحية بشارع سعد زغلول بمدينة أشمون- محافظة المنوفية.
العضو/ محمد السعيد عوض، بشأن تشغيل وحدات طب الأسرة لقرى ( الزهايرة - طماى الزهايرة - التمد الحجر ) - مركز السنبلاوين - محافظة الدقهلية.
العضو/ أحمد حمدى خطاب، بشأن دعم قسم العلاج الطبيعى بمستشفى كفر الدوار العام (الشاملة) ببعض الأجهزة الطبية الضرورية.
العضو/ آيات الحداد، بشأن تخصيص غرفة طوارئ طبية بمحطات القطارات.
 العضو/ على البدرى الملاوى، بشأن إنشاء كوبرى مشاه علوى أعلى السكة الحديد بقرية المحاميد – مركز إدفو-  محافظة أسوان.
العضو/ محمد سعد الصمودى، بشأن إحلال وتجديد المقر الإدارى لمركز شباب محلة مالك مركز دسوق – محافظة كفر الشيخ.
 العضو/ محمد السعيد عوض، بشأن استكمال إنشاء ملعب الزهايرة – مركز السنبلاوين - محافظة الدقهلية.  

 العضو/ أسامة عبد العاطى، بشأن إنشاء مركز شباب وملعب لقرية السرس – مركز السنبلاوين – محافظة الدقهلية.
العضو/ رفعت شكيب خفاجى، بشأن إحلال وتجديد مركز شباب الحريدية مركز المراغة – محافظة سوهاج.
 العضو/ زكريا حسان، بشأن إنشاء مبنى إدارى وملاعب مفتوحة لنادى ساقلته الرياضى – محافظة سوهاج.
 العضو/ أحمد على إبراهيم، بشأن رفع كفاءة مبنى صالة الجيم بنادى المرج الرياضى – محافظة القاهرة
 

حنفى جبالى لجنة الإقتراحات والشكاوي مجلس النواب لجنة الاقتراحات

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