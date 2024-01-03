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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

وكيل زراعة المنوفية للفلاحين: 1600 جنيه للقمح هو سعر استرشادي فقط

وكيل زراعة المنوفية
وكيل زراعة المنوفية

أجرى المهندس محمد بركات التركاوى وكيل وزارة الزراعة بالمنوفية  جولة على مركز الشهداء يرافقه  المهندس مصطفى حشاد مدير إدارة الشئون الزراعية بالمديرية.


وتم عقد اجتماع مع مسئولي الإدارة الزراعية بالشهداء، والتشديد على بعض النقاط الهامة وهى ضرورة سرعة الانتهاء من حصر القمح الفعلي المنزرع على الطبيعة وان يكون بالدقة اللازمة والوصول إلى المستهدف وسرعة إدخال الحصر على منظومة كارت الفلاح لسهولة صرف الاسمدة للمواطنين والتنبيه والتشديد بضرورة المرور الدوري والمستمر على الأحواض واكتشاف اى مخالفه واتخاذ الإجراء القانوني وإزالتها فورا.
 

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محافظ المنوفية يتابع إزالة التعديات على الأراضي الزراعية وإجراءات رادعة ضد المخالفين

كما تم مقابلة بعض الفلاحين والرد على استفساراتهم وتم التأكيد لهم علي ان سعر توريد القمح هو(سعر استرشادي ضمان ١٦٠٠جنيه )وان السعر وقت التسويق يكون طبقا للأسعار السائدة فى السوق.

وأكد المهندس محمد بركات التركاوى ـ مدير مديرية الزراعة بالمنوفية بأن بيان التعديات على الأرض الزراعية بمراكز المحافظة فى الفترة من  25 مارس 2020  و حتى 2 يناير 2024  كان إجمالى ماتم إزالته 3585 حالة وتمت الإزالة الفورية و جارى المتابعة المستمرة لإتخاذ الإجراءات الفورية حيال القائمين بالتعدي على أي مساحات زراعية بالمخالفة والقرارات الوزارية  .

 

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