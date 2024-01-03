استعدادا للامتحانات.. 83162 طالبا يسجلون بياناتهم على منصة أبناؤنا في الخارج

أكد شادي زلطة المتحدث الرسمي باسم وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، أن اجمالي عدد الطلاب المسجلين للامتحانات على منصة أبنائنا في الخارج 83162 طالب وطالبة لكافة الصفوف الدراسية من كي جي 1 حتى الصف الثاني الثانوي.

مواعيد امتحانات ابناؤنا في الخارج 2024

وأعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، عبر موقعها الرسمي على الانترنت ، في وقت سابق ، مواعيد امتحانات ابناؤنا في الخارج 2024.

حيث قررت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ما يلي :

- موعد بدء امتحانات ابناؤنا في الخارج 2024 "الفصل الدراسي الأول" : السبت 13 يناير 2024

- موعد بدء امتحانات ابناؤنا في الخارج 2024 "الفصل الدراسي الثاني" : السبت 25 مايو 2024

- موعد امتحانات ابناؤنا في الخارج الدول الثاني بداية من السبت 6 يوليو 2024.

وأوضحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، أن امتحانات ابناؤنا في الخارج 2024 سيتم عقدها وفقا للجداول التي سوف تصدرها الإدارة العامة للامتحانات والتي يتم إعلانها على المنصة الالكترونية.

كما أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، رسوم التقدم لـ امتحانات ابناؤنا في الخارج 2024 ، حيث تقرر أن تكون رسوم امتحانات أبناؤنا في الخارج 2024 قدرها 150 دولار امريكي، لكل طالب في أي صف دراسي من الصف الأول رياض الأطفال وحتى الثاني الثانوي من خلال المنصة الالكترونية لابنائنا في الخارج وفقا للخطوات المعلنة.

كما أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، عن اتاحة رابط امتحانات تحديد المستوى للصف الأول رياض أطفال، للطلبة المصريين في الخارج، عبر موقعها الرسمي على الانترنت.

ووفرت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، ملف تقييم الأداء لاختبار تحديد المستوى لتلاميذ kg1 من مرحلة رياض الأطفال لغات وعربى للعام الدراسى 2023،2024.

ويتم تحميل ملف التقييم للتلميذ باللغة الإنجليزية للتلاميذ المتقدمين على نظام اللغات من خلال المنصة الإلكترونية لأبنائنا في الخارج بوزارة التربية والتعليم ، ويتم طباعة الملف ويقوم الطالب بأداء الأنشطة الموجودة، ويتم رفع الملف بعد الانتهاء منه على المنصة الالكترونية لأبنائنا في الخارج

كما شددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، على أن يتم تحميل الملف ورفعه بعد استكماله بداية من يوم وضعه على المنصة ولمدة أسبوعين ، ولا يتم إرسال أية ملفات تقييم ورقية ، مؤكدة على أن يكون التعامل من خلال المنصة الالكترونية فقط.

كما أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، على أنه يتم تحميل الملف ورفعه من خارج جمهورية مصر العربية فقط.

وأشارت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، إلى أنه يمكن الدخول على الرابط التالى لتحميل امتحان تحديد المستوى لرياض الأطفال للطلبة المصريين في الخارج.

https://sabroad.emis.gov.eg/Exams/kg1Mos tawa