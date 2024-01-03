رئيس إسكان النواب: لا مساس بأرض سيناء والأمن القومي بخير

دافع النائب الدكتور محمد عطية الفيومي رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب عن تعديلات قانون الاراضي الصحراوية رقم 143لسنة1981.وقال خلال الجلسة العامة المنعقدة الأن :الأمن القومى المصري بأمان وسلام وخير تحت قيادة الرئيس السيسي،مصر فى عام 1882 ليست مصر فى2024.

وأستطرد الدكتور محمد عطيه الفيومي قائلا خلال الجلسة العامة المنعقدة الأن :أن القانون رقم 14لسنة2012 يضع قواعد صارمة بشأن اراضي سيناء .لافتا إلي أننا جميعا نعلم مايحاك ضد سيناء لها ولايمكن إصدار تشريع يخص عمليات التملك فى سيناء .

جاء ذلك على خلفية رده على النائبين هاني أباظة وضياء الدين داود وما أثير بشأن مخاطر تملك الأراضي فى شبه جزيرة سيناء .

وقال المستشار علاء الدين فؤاد وزير شئون المجالس النيابية :الخكومة تستهدف من تعديلات قانون الأراضي الصحراوية جذب الاستثمارات ،ولانبيع اراضينا ولكن نهدف جذب العملة الصعبة من خلال جذب الاستثمارات

وقال النائب الدكتور عبد الهادى القصبي ممثل الاغلبية البرلمانية :أن تعديلات قانون الاراضي الصحراوية مشروط بأماكن ومدد معينة بهدف تحقيق الاستثمار .

وقال:المشروع دقيق ومحسوب وواضح ونستهدف من خلاله تحقيق الاستثمار ومن يخل الدولة المصرية قادرة على التصدي له بكل قوة .