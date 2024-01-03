عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

التموين: صرف 40% من مقررات الدعم لشهر يناير حتى الآن

السلع التموينية
السلع التموينية

ارتفعت نسب صرف السلع التموينية لشهر يناير الجاري 40% حتى الآن، عبر 40 ألف منفذ على مستوى الجمهورية بدأوا صرف السلع المدعمة لحاملي البطاقات التموينية والبالغ عددهم 64 مليون مواطن، بعدد 22 مليون بطاقة تموينية.

وقال الدكتور علي المصيلحى، وزير التموين والتجارة الداخلية، إن  كافة السلع الأساسية متوفرة بمخزونات كبيرة تصل لأكثر من 6 اشهر، مشيرًا إلى استمرار جهود الوزارة في تأمين الاحتياطي الاستراتيجي لتلبية احتياجات المواطنين سواء من الأصناف المدعمة أو الحرة، فضلا عن تسيير حملات يومية على المنافذ للتأكد من توافر السلع.

التموين: انتظام صرف السلع التموينية لشهر ديسمبر بجميع المحافظات

وأوضح الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية إن مخازن السلع على مستوى الجمهورية البالغة 1500 مخزن قامت بتسليم كافة المنافذ على مستوى الجمهورية كاملة وفقا لربط كل تاجر .

وقالت أمل إبراهيم مدير إدارة تموين الهرم، خلال جولة تفقدية على منافذ صرف السلع التموينية بمنطقة كعابيش بفيصل، أنه تم صرف الاستعاضة الأولي من المخازن لصالح المنافذ يوم 25 في شهر ديسمبر الماضي، مؤكدة توافر السلع كافة دون أي تعديل في الأسعار لشهر يناير الجاري وهي ثابتة.

وأوضحت إبراهيم أنه يتم توفير السكر بسعر 12.6 جنيه للبطاقة، وبسعر 27 جنيهًا "حر" على البطاقات التموينية بعدد 1 كيلو لكل بطاقة أقل من 4 أفراد، و2 كيلو سكر لكل بطاقة تموينية بعدد 4 أفراد فأكثر، كما يتم طرح الزيت زنة 800 مل بسعر 30 جنيهًا.

وأكدت مدير ادارة تموين الهرم، أنه يتم مراقبة ومتابعة صرف السكر الحر بداية من وصوله إلي شركات الانتاج والتعبئة وحتي طرحه في المنافذ السلعية والمعارض على مستوي محافظة الجيزة.

بينما قال أحمد سمير بقال تمويني في منطقة فيصل بمحافظة الجيزة أن عدد البطاقات التموينية التي يقوم بصرفها شهرياً تبلغ 2500 بطاقة تموينية، مضيفا أن تلك البطاقات تقوم بصرف سلع غذائية و استهلاكية ضمن قائمة 32 سلعة مختلفة الأصناف.

وأضاف سمير أن أكثر السلع إقبالا من المواطنين هي الزيت و السكر، بينما يكثر الإقبال على زيت ذرة و مساحيق غسيل و مسلي ومكرونة من خلال صرف سلع فارق نقاط الخبز المدعم، مؤكدًا إستلامه لكافة السلع التموينية المطروحة على قائمة المقررات التموينية لشهر يناير 2024.

ولفت سمير إلي أنه يتم صرف السلع التموينية لشهر يناير 2024 من خلال 1500 بقال تمويني و 700 منفذ جمعيتي و61 منفذ تابع لشركة النيل للمجمعات الاستهلاكية على مستوي محافظة الجيزة.

وزارة التموين مال واعمال صرف مقررات شهر يناير السلع الأاسية السلع الأساسية الأصناف المدعمة السلع المدعمه Finance Real Estate

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الجرام بـ 2,734 جنيهًا.. مفاجأة في أسعار الذهب اليوم الأربعاء 3-1-2024

الحكومة أعلنتها رسميًا| مواعيد قطع الكهرباء في المحافظات بعد القرار الجديد

600 جنيه خلال ساعات|تراجع سعر الذهب مجددا بعد قفزة استثنائية..وعيار 21 مفاجأة

مقترح بصفقة تبادلية من العيار الثقيل بين الزمالك وبيراميدز |تفاصيل

أسعار الدواجن اليوم الأربعاء 3-1-2024 بالأسواق

25 جنيها أقل فاتورة.. أسعار الكهرباء الجديدة بعد زيادة تصل إلى 16%

رسالة عاجلة من المصرية للاتصالات إلى عملائها بشأن باقات الإنترنت الجديدة

كهربا يوجه رسالة للاعب بيراميدز على إنستجرام.. شاهد

موضوعات متعلقة

مساعد وزير التموين يزف بشرى سارة للمواطنين.. ويؤكد: الدولة تدخلت للتصدي لمن يتاجرون بقوت المواطن.. أبرز التصريحات

ترشيحاتنا

الحكومة تنهي جدل تملك الأجانب للأراضي الصحراوية

النقل: تقدم أعمال مشروع إنشاء وتنفيذ خط سكة حديد «الروبيكي-العاشر من رمضان-بلبيس»|صور

بعد طلاقها.. قصة حب هند عبد الحليم وكريم قنديل وماذا قالت عنه

لأول مرة منذ 70 عاما.. بدء أطول إضراب للأطباء في بريطانيا

شركاء الوطن.. رئيس الشيوخ يهنئ البابا تواضروس بعيد الميلاد المجيد| صور

اللواء محمد إبراهيم الدويري: التحرك المصري تجاه غزة اتسم بثبات المحددات والمبادئ


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أسترالية 62 عامًا تقنع القضاء بالحمل من زوجها المتوفى.. ما القصة؟

القاتل الصامت.. جمال شعبان يضع روشتة لخفض ضغط الدم بدون أدوية

بعد الارتفاع| أسعار باقات الإنترنت الأرضي وي.. وموعد التطبيق

أكثر الأشخاص عرضة للإصابة بانقطاع شبكية العين.. من هم

فيديو

أتعرض لمؤامرة.. أول تعليق من فنانة شهيرة بعد قرار حبسها لمدة عام

مش رومانسي وحبنا بدأ بخناق.. تفاصيل قصة زواج منى الشاذلي.. فيديو

بتر قدم فنان شهير ودعوات لمساعدته ماليا.. كيف تدهورت حالته؟ «فيديوجراف»

سر حذاء محمد صلاح الذي تسبب في صدارة ليفربول الدوري الإنجليزي.. فيديوجراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أمل خالد الشيخ تكتب: إلى خليلة قلبي ابنتي التي لم أرها

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: هل تفعلها إسرائيل !

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: ليلة على أعتاب كريمة الدارين السيدة نفيسة

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: نودع عاما مضى ونستقبل الجديد

الدكتور محمد زكي عيد

محمد زكي عيد يكتب: أهمية منتجات الألبان عالميا وأهم الدول المنتجة لها

عصام الدين جاد

عصام الدين جاد يكتب: العلامة مصطفى محمود

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: فقط فى مصر المحروسة

هند عصام

هند عصام تكتب: نيرون قاتل والدته

اﻟﻤﺰﻳﺪ