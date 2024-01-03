التموين: صرف 40% من مقررات الدعم لشهر يناير حتى الآن

ارتفعت نسب صرف السلع التموينية لشهر يناير الجاري 40% حتى الآن، عبر 40 ألف منفذ على مستوى الجمهورية بدأوا صرف السلع المدعمة لحاملي البطاقات التموينية والبالغ عددهم 64 مليون مواطن، بعدد 22 مليون بطاقة تموينية.

وقال الدكتور علي المصيلحى، وزير التموين والتجارة الداخلية، إن كافة السلع الأساسية متوفرة بمخزونات كبيرة تصل لأكثر من 6 اشهر، مشيرًا إلى استمرار جهود الوزارة في تأمين الاحتياطي الاستراتيجي لتلبية احتياجات المواطنين سواء من الأصناف المدعمة أو الحرة، فضلا عن تسيير حملات يومية على المنافذ للتأكد من توافر السلع.

وأوضح الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية إن مخازن السلع على مستوى الجمهورية البالغة 1500 مخزن قامت بتسليم كافة المنافذ على مستوى الجمهورية كاملة وفقا لربط كل تاجر .

وقالت أمل إبراهيم مدير إدارة تموين الهرم، خلال جولة تفقدية على منافذ صرف السلع التموينية بمنطقة كعابيش بفيصل، أنه تم صرف الاستعاضة الأولي من المخازن لصالح المنافذ يوم 25 في شهر ديسمبر الماضي، مؤكدة توافر السلع كافة دون أي تعديل في الأسعار لشهر يناير الجاري وهي ثابتة.

وأوضحت إبراهيم أنه يتم توفير السكر بسعر 12.6 جنيه للبطاقة، وبسعر 27 جنيهًا "حر" على البطاقات التموينية بعدد 1 كيلو لكل بطاقة أقل من 4 أفراد، و2 كيلو سكر لكل بطاقة تموينية بعدد 4 أفراد فأكثر، كما يتم طرح الزيت زنة 800 مل بسعر 30 جنيهًا.

وأكدت مدير ادارة تموين الهرم، أنه يتم مراقبة ومتابعة صرف السكر الحر بداية من وصوله إلي شركات الانتاج والتعبئة وحتي طرحه في المنافذ السلعية والمعارض على مستوي محافظة الجيزة.

بينما قال أحمد سمير بقال تمويني في منطقة فيصل بمحافظة الجيزة أن عدد البطاقات التموينية التي يقوم بصرفها شهرياً تبلغ 2500 بطاقة تموينية، مضيفا أن تلك البطاقات تقوم بصرف سلع غذائية و استهلاكية ضمن قائمة 32 سلعة مختلفة الأصناف.

وأضاف سمير أن أكثر السلع إقبالا من المواطنين هي الزيت و السكر، بينما يكثر الإقبال على زيت ذرة و مساحيق غسيل و مسلي ومكرونة من خلال صرف سلع فارق نقاط الخبز المدعم، مؤكدًا إستلامه لكافة السلع التموينية المطروحة على قائمة المقررات التموينية لشهر يناير 2024.

ولفت سمير إلي أنه يتم صرف السلع التموينية لشهر يناير 2024 من خلال 1500 بقال تمويني و 700 منفذ جمعيتي و61 منفذ تابع لشركة النيل للمجمعات الاستهلاكية على مستوي محافظة الجيزة.