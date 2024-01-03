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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

شركاء الوطن.. رئيس الشيوخ يهنئ البابا تواضروس بعيد الميلاد المجيد| صور

رئيس الشيوخ يهنىء
رئيس الشيوخ يهنىء البابا تواضروس الثانى بعيد الميلاد المجيد

توجَّه المستشار عبدالوهاب عبدالرازق رئيس مجلس الشيوخ  اليوم الأربعاء، إلى الكاتدرائية المرقسية بالعباسية؛ وذلك لتهنئة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية، بعيد الميلاد المجيد.

وكان في استقباله قداسة البابا تواضروس الثاني وكبار رجال الكنيسة، حيث وجه الشكر للمستشار رئيس المجلس والوفد المرافق له.

وتقدم "عبدالرازق "  بخالص التهاني إلى قداسة البابا تواضروس والإخوة المسيحيين شركاء الوطن بمناسبة ميلاد سيدنا عيسى عليه  السلام.

داعيًا الله أن يعيد الأعياد على مصرنا الحبيبة والعالم أجمع بالخير والسلام والأمن والاستقرار تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية.

ورافق رئيس الشيوخ في الزيارة، النائبة فيبى فوزى، وكيلة مجلس الشيوخ والمستشار محمود إسماعيل عتمان الامين العام للمجلس.

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المستشار عبدالوهاب عبدالرازق رئيس مجلس الشيوخ الكاتدرائية المرقسية البابا تواضروس الثاني المسيحيين

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