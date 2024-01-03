عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

الحكومة تنهي جدل تملك الأجانب للأراضي الصحراوية

مجلس النواب
مجلس النواب

ردت الحكومة على الجدل المثار حول مشروع قانون يقضي بتملك الأجانب للأراضي الصحراوية، والذي وافق عليه مجلس النواب مبدئيا اليوم خلال جلسته العامة التي عقدت برئاسة رئيس المجلس المستشار حنفي جبالي.

يسمح بتملك الأجانب .. النواب يوافق نهائيا على تعديلات قانون الأراضي الصحراوية

النواب يطمئنون الشعب: منح الأراضي للأجانب بهدف الاستثمار وسحبها حال الإضرار بالأمن القومي

ويهدف مشروع القانون إلى إزالة جميع المعوقات التشريعية التى تعرقل جهود الدولة لجذب الاستثمار، ولهذا أتى مشروع القانون بهدف تحقيق التوافق بين أحكام القانون رقم 143 لسنة 1981 فى شأن الأراضى الصحراوية وأحكام قانون الاستثمار الصادر بالقانون رقم 72 لسنة 2017، وذلك بتضمين القانون رقم 143 لسنة 1981 – المشار إليه - حكمًا يحق بموجبه للمستثمر الحصول على الأراضى اللازمة لمزاولة نشاطه أو التوسع فيه، وفقًا لأحكام قانون الاستثمار، إذا ما لجأ إلى جهة الولاية، دون التقيد بما تضمنه نصا الفقرة الثانية من المادتين (11) و(12) من القانون المشار إليه، من وجوب ألا تقل ملكية المصريين عن (51 %) من رأس مال الشركة، وألا تزيد ملكية الفرد على (20 %) من رأس مالها، ومن اقتصار التملك على المصريين فقط.

الحكومة تتبرأ من بيع الأراضي المصرية

وأكدت الحكومة أنها لا تبيع الأراضي المصرية، وإنما تسعى إلى جذب الاستثمارات لتوفير العملة الصعبة، والتي بلورتها فلسفة مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 143 لسنة 1981 فى شأن الأراضى الصحراوية.

وفي هذا الصدد، شدد المستشار علاء فؤاد، رئيس شئون المجالس النيابية، أن الحكومة تستهدف من تعديلات قانون الأراضي الصحراوية جذب الاستثمارات، ولا نبيع أراضينا ولكن نهدف جذب العملة الصعبة من خلال الاستثمارات.

الأمن القومي المصري وتملك الأجانب الأراضي الصحراوية

وقد جاء ذلك ردًا على تصريحات النائب ضياء الدين داود، الذي أعلن رفضه للتعديلات لدواعي الأمن القومي، مشيرًا إلى أن هناك خطر من تملك الأجانب للأراضي الصحراوية والزراعية.

وذكر "داود": " الطريق إلى جهنم مفروش بالنوايا الحسنة، لا نختلف على وطنية أي أحد، مشيرا إلى أن مصر بعد إعلان الجمهورية في 1952 رأت أن هناك خطرا في تملك الأجانب الأراضي الزراعية والصحراوية".

كما رفض النائب عاطف المغاوري، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب التجمع مشروع القانون، مضيفًا بأنه مشرع للأجيال المقبلة، و90% من أراضى مصر صحراوية، وبهذا القانون يعنى التصرف فى 90% من أراضي الدولة، مؤكدًا رفض الحديث عن الأراضى الصحراوية وكأنها زائدة عن الحاجة، ومنذ عقود طويلة قضية الأراضى حساسة للغاية، خاصة التملك وعلى وجه الخصوص وجود العنصر الأجنبى.

سيناء محمية

ورد النائب محمد عطية الفيومي، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، قائلا: "الأمن القومي المصري بأمان وسلام وخير تحت قيادة الرئيس السيسي، مصر في عام 1882 ليست مصر في 2024، مضيفًا بأن القانون رقم 14 لسنة 2012 يضع قواعد صارمة بشأن أراضي سيناء، وأننا جميعا نعلم ما يحاك ضد سيناء لها ولا يمكن إصدار تشريع يخص عمليات التملك في سيناء".

الأراضى الصحراوية الدولار تملك الأجانب الأراضي الصحراوية سيناء قانون سيناء قانون الأراضي الصحراوية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الجرام بـ 2,734 جنيهًا.. مفاجأة في أسعار الذهب اليوم الأربعاء 3-1-2024

الحكومة أعلنتها رسميًا| مواعيد قطع الكهرباء في المحافظات بعد القرار الجديد

600 جنيه خلال ساعات|تراجع سعر الذهب مجددا بعد قفزة استثنائية..وعيار 21 مفاجأة

مقترح بصفقة تبادلية من العيار الثقيل بين الزمالك وبيراميدز |تفاصيل

أسعار الدواجن اليوم الأربعاء 3-1-2024 بالأسواق

25 جنيها أقل فاتورة.. أسعار الكهرباء الجديدة بعد زيادة تصل إلى 16%

رسالة عاجلة من المصرية للاتصالات إلى عملائها بشأن باقات الإنترنت الجديدة

كهربا يوجه رسالة للاعب بيراميدز على إنستجرام.. شاهد

موضوعات متعلقة

يسمح بتملك الأجانب .. النواب يوافق نهائيا على تعديلات قانون الأراضي الصحراوية

برلماني يرفض تعديلات قانون الأراضي الصحراوية| تفاصيل

برلماني: تعديلات "الأراضي الصحراوية" يستهدف منع التعارض مع قانون الاستثمار

برلماني: إتاحة الاستثمار في الأراضي الصحراوية تدعم سبل التنمية المستدامة

النواب يطمئنون الشعب: منح الأراضي للأجانب بهدف الاستثمار وسحبها حال الإضرار بالأمن القومي

نائب: تعديلات قانون الأراضي الصحراوية يستهدف جذب الاستثمارات

ترشيحاتنا

السجائر ولعت والتحذير من شرائها.. فماذا يحدث بالسوق المحلية وإلى أين تذهب الأسعار؟

دعوات صهيونية لـ «سحق» سكان غزة وبناء المستوطنات على أنقاض القرى الفلسطينية

السيسي لرئيس وزراء اليونان: على المجتمع الدولي اضطلاعه بمسئولياته لوقف معاناة الشعب الفلسطيني

بوريل: حل الصراع الفلسطيني الإسرائيلي لابد أن يكون مفروضا من المجتمع الدولي

قادة جيش الاحتلال يطالبون بتخفيض المساعدات الإنسانية لغزة

بيان شديد اللهجة من الخارجية المصرية بشأن تهجير الفلسطينيين وعنف المستوطنيين


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد طلاقها.. قصة حب هند عبد الحليم وكريم قنديل وماذا قالت عنه

أسترالية 62 عامًا تقنع القضاء بالحمل من زوجها المتوفى.. ما القصة؟

القاتل الصامت.. جمال شعبان يضع روشتة لخفض ضغط الدم بدون أدوية

بعد الارتفاع| أسعار باقات الإنترنت الأرضي وي.. وموعد التطبيق

فيديو

مبالغ مالية ضخمة.. إعلامي يقدم فلوس بالملايين وسيارات فارهة للمواطنين

أتعرض لمؤامرة.. أول تعليق من فنانة شهيرة بعد قرار حبسها لمدة عام

مش رومانسي وحبنا بدأ بخناق.. تفاصيل قصة زواج منى الشاذلي.. فيديو

بتر قدم فنان شهير ودعوات لمساعدته ماليا.. كيف تدهورت حالته؟ «فيديوجراف»

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أمل خالد الشيخ تكتب: إلى خليلة قلبي ابنتي التي لم أرها

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: هل تفعلها إسرائيل !

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: ليلة على أعتاب كريمة الدارين السيدة نفيسة

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: نودع عاما مضى ونستقبل الجديد

الدكتور محمد زكي عيد

محمد زكي عيد يكتب: أهمية منتجات الألبان عالميا وأهم الدول المنتجة لها

عصام الدين جاد

عصام الدين جاد يكتب: العلامة مصطفى محمود

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: فقط فى مصر المحروسة

هند عصام

هند عصام تكتب: نيرون قاتل والدته

اﻟﻤﺰﻳﺪ