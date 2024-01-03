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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

بحضور المحافظ ورئيس الهيئة.. وضع حجر أساس المقر الجديد لقضايا الدولة بالمنوفية

محافظ المنوفية
محافظ المنوفية

وضع اليوم اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية والمستشار مسعد الفخراني رئيس هيئة قضايا الدولة حجر الأساس لمقر قضايا الدولة الجديد بنطاق حي شرق بمدينة شبين الكوم، وذلك تنفيذاً لتكليفات القيادة السياسية بتطوير الخدمات القضائية لتحقيق العدالة الناجزة وتقديم خدمات تليق بالمواطنين في الجمهورية الجديدة.

 جاء ذلك بحضور المستشار عصام النديم المستشار القانوني للمحافظة ، ولفيف من  المستشارين أعضاء الهيئة، رئيس حي شرق.

محافظ المنوفية يستقبل رئيس هيئة قضايا الدولة لوضع حجر الأساس للمقر الجديد

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وقدم محافظ المنوفية تهنئته القلبية لرئيس هيئة قضايا الدولة على إنشاء مقر جديد للهيئة على أرض المحافظة بإعتبارها كيان قضائي أصيل وتاريخي ومدرسة قضائية لها تاريخها المشرف ، مشيداً بما تقوم به من جهود في  تمثيل الدولة في الدعاوى والمنازعات والحفاظ على المال العام ، فضلا عن دورها الفعال في تسوية المنازعات التي تكون الدولة طرفاً فيها ، بجانب الرقابة الفنية على إدارات الشئون القانونية بالجهاز الإداري كونها أحد ركائز منظومة العدالة المصرية.

وأشار إلى أهمية التعاون والتنسيق الكامل بين الجهاز التنفيذي وجميع الهيئات القضائية لحماية المال العام تحقيقاً لمصلحة الوطن والمواطن.

من جانبه قدم رئيس هيئة قضايا الدولة الشكر والتقدير لمحافظ المنوفية والأجهزة التنفيذية لبذلهم الجهد وتقديم كافة أوجه الدعم للمشروع، مشيراً إلى أن الهدف من استحداث مقرات جديدة للهيئة يأتي في إطار التأكيد على دورها في الدفاع عن المال العام وتكامل منظومة العمل بالدولة والنهوض بالخدمات المقدمة للمواطنين وميكنة تلك الخدمات بما يتماشى مع خطة الدولة للتحول الرقمي وفقاً لاستراتيجية ورؤية مصر 2030.

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