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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ المنوفية يستقبل رئيس هيئة قضايا الدولة لوضع حجر الأساس للمقر الجديد

محافظ المنوفية
محافظ المنوفية

استقبل اليوم اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية بمكتبه بالديوان العام، المستشار مسعد عبد المقصود رئيس هيئة قضايا الدولة والوفد المرافق له.

 تأتي تلك الزيارة على هامش وضع حجر الأساس لمقر هيئة قضايا الدولة الجديد بمدينة شبين الكوم ، حضر اللقاء  محمد موسى نائب المحافظ ، واللواء عماد يوسف السكرتير العام، المستشار عصام النديم المستشار القانوني للمحافظة ، ولفيف من السادة المستشارين لهيئة قضايا الدولة .

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ورحب محافظ المنوفية برئيس هيئة قضايا الدولة والوفد المرافق له ، مشيداً بالجهود التي تقوم بها وزارة العدل في إنشاء العديد من المنشآت القضائية بجانب النهوض بالخدمات المقدمة للمواطنين تحقيقاً لقيم العدل وسيادة القانون ، مؤكدا حرص المحافظة على تقديم كافة أوجه الدعم والتعاون مع هيئة قضايا الدولة على كافة الأصعدة تحقيقاً للصالح العام ، فيما تم بحث أوجه التعاون المشترك ومناقشة عدد من الموضوعات الهامة.


ومن جانبه قدم رئيس هيئة قضايا الدولة الشكر لمحافظ المنوفية على حفاوة الإستقبال وحرصه المستمر لتقديم أوجه الدعم لأعضاء الهيئة ، مثمناً جهود المحافظ في النهوض والارتقاء بالخدمات المقدمة بمختلف الملفات الخدمية والتنموية التى تهم المواطنين بصورة مباشرة لتحقيق حياة كريمة ولائقة وفقاً لأهداف ومحاور الجمهورية الجديدة والتنمية المستدامة، وتبادل محافظ المنوفية ورئيس هيئة قضايا الدولة الدروع التذكارية.

إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية الجمهورية الجديدة التعاون المشترك هيئة قضايا الدولة قضايا الدولة

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