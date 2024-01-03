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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

صحة المنوفية: القوافل العلاجية تقدم خدماتها خلال ديسمبر بالكشف المجاني لـ 10336 شخصا

قوافل طبية
قوافل طبية

أعلنت مديرية الشئون الصحية بالمنوفية عن تنفيذ عدد (٧)  قوافل علاجية مجانية بإدارات السادات، منوف، تلا ، الشهداء ، وأشمون ، والتي استمرت على مدار شهر ديسمبر ٢٠٢٣ م.

 

 جاء ذلك تحت إشراف ومتابعة الدكتورة شيماء شفيق نجدي منسق القوافل بالمنوفية ، وبحضور مديري الإدارات الصحية ، مع إتخاذ كافة الإجراءات الوقائية والتدابير الإحترازية اللازمة وإتباع أساليب مكافحة العدوي ، والتأكيد علي أعمال التطهير والتعقيم بجميع العيادات بالقافلة الطبية ، حفاظاً علي صحة وسلامة المواطنين والأطقم الطبية.     

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قالت الدكتورة الشيماء شفيق منسق عام القوافل العلاجية بالمنوفية ، بأن القوافل اشتملت على عدد (11) عيادات متخصصة (2) عيادة باطنة ، (2) عيادة أطفال ، جراحة، جلدية، نساء وتوليد ، تنظيم أسرة ، أنف وأذن وحنجرة ، اسنان ، رمد ، هذا بالإضافة إلى معمل للتحاليل الطبية وجهاز أشعة حديث ، وصيدلية لصرف العلاج بالمجان للمرضى المترددين على العيادات.

وأضافت أنه تم توقيع الكشف الطبي المجاني علي عدد (10336 ) مواطن من أهالي المحافظة بقري السلام، زاوية رزين، بهناى ، بشتامي ، كفر داود ،  كفر ربيع ،  ساقية المنقدي ، كما تم إجراء الفحوصات المعملية لعدد (1634) حالة، والكشف المبكر لأمراض السكر والضغط وتم إكتشاف (734) حالة، وتقديم خدمات الأشعة لإجمالي عدد (188) حالة ، وتم صرف العلاج اللازم لهم ، وتحويل (109) حالة لإجراء عمليات جراحية للمستشفيات التابعة للمديرية ، كما تم عمل عدد (70 ) ندوة تثقيفية على هامش القوافل لأهالي القري لتوعيتهم صحياً.

الاطقم الطبية التطهير والتعقيم التدابير الاحترازية الكشف الطبي المجاني بروتوكول تعاون مديرية الشئون الصحية بالمنوفية

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