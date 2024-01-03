صحة المنوفية: القوافل العلاجية تقدم خدماتها خلال ديسمبر بالكشف المجاني لـ 10336 شخصا

أعلنت مديرية الشئون الصحية بالمنوفية عن تنفيذ عدد (٧) قوافل علاجية مجانية بإدارات السادات، منوف، تلا ، الشهداء ، وأشمون ، والتي استمرت على مدار شهر ديسمبر ٢٠٢٣ م.

جاء ذلك تحت إشراف ومتابعة الدكتورة شيماء شفيق نجدي منسق القوافل بالمنوفية ، وبحضور مديري الإدارات الصحية ، مع إتخاذ كافة الإجراءات الوقائية والتدابير الإحترازية اللازمة وإتباع أساليب مكافحة العدوي ، والتأكيد علي أعمال التطهير والتعقيم بجميع العيادات بالقافلة الطبية ، حفاظاً علي صحة وسلامة المواطنين والأطقم الطبية.

قالت الدكتورة الشيماء شفيق منسق عام القوافل العلاجية بالمنوفية ، بأن القوافل اشتملت على عدد (11) عيادات متخصصة (2) عيادة باطنة ، (2) عيادة أطفال ، جراحة، جلدية، نساء وتوليد ، تنظيم أسرة ، أنف وأذن وحنجرة ، اسنان ، رمد ، هذا بالإضافة إلى معمل للتحاليل الطبية وجهاز أشعة حديث ، وصيدلية لصرف العلاج بالمجان للمرضى المترددين على العيادات.



وأضافت أنه تم توقيع الكشف الطبي المجاني علي عدد (10336 ) مواطن من أهالي المحافظة بقري السلام، زاوية رزين، بهناى ، بشتامي ، كفر داود ، كفر ربيع ، ساقية المنقدي ، كما تم إجراء الفحوصات المعملية لعدد (1634) حالة، والكشف المبكر لأمراض السكر والضغط وتم إكتشاف (734) حالة، وتقديم خدمات الأشعة لإجمالي عدد (188) حالة ، وتم صرف العلاج اللازم لهم ، وتحويل (109) حالة لإجراء عمليات جراحية للمستشفيات التابعة للمديرية ، كما تم عمل عدد (70 ) ندوة تثقيفية على هامش القوافل لأهالي القري لتوعيتهم صحياً.