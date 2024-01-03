بلاش الضاني .. طبيبة بيطرية تكشف أفضل أنواع اللحمة

نشرت الدكتورة سماح نوح رئيس قسم الإرشاد البيطري علي صفحتها الشخصية بالفيسبوك منشورا عن اللحوم.

وقالت سماح " طريقة الطبخ بتفرق جدا في فايدة اللحم وايهما افضل اللحم الأحمر الصغير ام الكبير.

اللحم الأحمر

يحتوي على فسفور ، حديد ، بروتين، بوتاسيوم ، دهون مشبعة .



أصح أنواع اللحوم : البتلو أو العجالي (العجل الصغير) وأقل اللحوم دهونًا ولا تأخذ وقتا طويلا في التسوية .وبالتالي اضمن أن جيلاتين اللحم بحاله، عكس مثلا لحوم الضاني أكثر اللحوم دسامة وتحتوي على نسبة دهون عالية مشبعة، اللحم الضاني لحم الغنم ( ممنوع عن مرضى القلب والسكر والكبد والنقرص وإلتهاب المفاصل ) .



