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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

فساتين جريئة وملفته.. اطلالات أثارت الجدل لألهام شاهين في عام ٢٠٢٣

إلهام شاهين
إلهام شاهين

تحتفل النجمة إلهام شاهين اليوم بعيد ميلادها الـ ٦٣ ، حيث أنها من مواليد ٣ يناير ١٩٦١.

وتعد الفنانة إلهام شاهين من أكثر الفنانات التي حرصت علي ظهورها الفترة الأخيرة بالمهرجانات المختلفة، وذلك لتكريمها خلال ٢٠٢٣.

وأشعلت الفنانة إلهام شاهين، السوشيال ميديا بإطلالاتها المختلفة خلال الحفلات والمناسبات المختلفة وآخرها كان حفل الدير جيست .

كما تألقت إلهام شاهين بمهرجان البحر الأحمر بإطلالة مثيرة للجدل تصدرت التريند بالسوشيال ميديا.

ولذلك نقدم لكم أبرز اطلالات الهام شاهين خلال عام ٢٠٢٣ التي أثارت الجدل عبر السوشيال ميديا. 

 

 

أبرز إطلالات إلهام شاهين اطلالات الهام شاهين إلهام شاهين الفنانة إلهام شاهين اطلالة مثيرة للجدل

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