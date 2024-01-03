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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

باليورو والدولار.. أسعار فساتين الفنانات في حفلات رأس السنة تشعل السوشيال ميديا

صدى البلد

أثارت حفلات رأس السنة جدلا كبيرا علي السوشيال ميديا وذلك بسبب إطلالات الفنانات المختلفة والمكلفة بشكل مبالغ فيه، فقد شاركت النجمة اللبنانية إليسا في حفل ليلة نجمات العرب الذي أقيم ضمن فعاليات موسم الرياض ليلة رأس السنة.

وظهرت إليسا في الحفل بـ3 إطلالات، من بينهم واحدة باللون الأسود، وظهرت بفستان بلا أكمام، من تصميم Roland Mouret وزودت له قفازات سوداء، وتركت شعرها منسدلا على ظهرها

ومن ضمن الفساتين التي ظهرت بها إليسا، فستانا باللون الوردي الفاتح من تصميم Alexander McQueen، يصل سعره إلى 162 ألف جنيه.

 

 

وتألقت النجمة نانسي عجرم في حفل ليلة نجمات العرب الذي أقيم ضمن فعاليات موسم الرياض ليلة رأس سنة 2024.

وخلال الحفل، ارتدت نانسي عجرم 3 فساتين، من بينهم واحد باللون الأسود من تصميم إيلي صعب، وجاء بخامة لامعة شفافة بفتحة V، وبحزام عند الوسط، ويصل سعره إلى 5970 دولار، أي ما يعادل 184 ألف جنيه مصري.

أثار فستان أنغام ونانسي عجرم خلال حفل نجمات العرب جدلا كبيرا علي السوشيال ميديا.

وارتدت الاثنتان نفس الفستان ولكن بألوان مختلفة، حيث ظهرت انغام باللون الأخضر ونانسي باللون الابيض وهو  فستان  لامع قصير بكتف واحد مزين بريش.

ونشر موقع  Taller Marmo سعر الفستان والذي  بلغ  2460 دولار أي 82 ألف جنيه.

 

 

وظهرت أنغام في أولى فقراتها الغنائية بـJumpsuit فوشيا من تصميم طوني ورد، يصل سعره إلى 6600 دولار، أي ما يعادل 204 ألف جنيه مصري

كما ارتدت أنغام Jumpsuit أبيض اللون من تصميم إيلي صعب، مصمم بكم واحد فقط، وعلى الكتف وردة 3D كبيرة، ويصل سعره إلى 2105 يورو، أي ما يعادل 71 ألف جنيه مصر

 

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باليورو والدولار.. أسعار فساتين الفنانات في حفلات رأس السنة تشعل السوشيال ميديا

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