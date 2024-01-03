159 متدربا يجتازون 5 دورات تدريبية ضمن الخطة الجديدة لمركز التنمية المحلية

احتفل مركز التنمية المحلية بسقارة، اليوم الأربعاء، بتخريج ١٥٩ متدربا اجتازوا ٥ دورات تدريبية وذلك في ختام فعاليات الأسبوع التدريبي ال٢١ من الخطة التدريبية الجديدة للمحليات للعام المالي ٢٠٢٣/٢٠٢٤، وتم خلال الحفل تسليم شهادات ختام الدورات للمتدربين من جميع المحافظات.

يأتي ذلك إطار اهتمام وزارة التنمية المحلية بتسريع عجلة التنمية بالمحافظات وتطوير ورفع كفاءة العاملين بالمحليات من خلال منظومة تدريبيبة محكمة وفعالة بمركز التنمية المحلية بسقارة تعمل على مواكبة ودمج التكنولوجيا فى الاعمال لتنفيذ توجهات الدولة المصرية نحو التحول الرقمى.



وأكد اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، أن مركز التنمية المحلية بسقارة انتهى من تنفيذ ٥ دورات تدريبية خلال الأسبوع ال٢١ وهي دورات "الأنظمة الاستثمارية المتاحة في مصر" بالتعاون مع أكاديمية الخبراء بالهيئة العامة للاستثمار، ودورة "إحترافية إدارة الإجتماعات الحكومية" بالتعاون مع مركز تدريب استدامة بمحافظه كفرالشيخ،ودورة تنمية الموارد والتحول الرقمي في ظل إدارة التغيير"، ودورة "تنمية الموارد المحلية الذاتية في إطار التحول الرقمي"،ودورة "المشروعات المتوسطة والصغيرة".

وأشار اللواء هشام آمنة إلى أن تنويع الدورات التدريبية التى تتضمنها الخطة التدريبية لمركز سقارة هذا العام تساعد فى الإسراع بالتنمية و تنفيذ رؤية مصر 2030 والتى تركز في أحد محاورها على تدريب العنصر البشري من خلال بناء قدرات العاملين وقيادات الإدارة المحلية على مختلف مستوياتها الادارية لرفع كفاءتهم وتطوير مهاراتهم الوظيفية.

وأوضح وزير التنمية المحلية أن الدورات التدريبية بمركز سقارة تتضمن تدريباً عملياً يساعد فى تطوير المهارات والقدرات الفنية المرتبطة بشكل وثيق بالجانب التطبيقي للعمل، مع التدريب السلوكى الذى يركز على تغيير طرق التعامل مع الآخرين وزيادة الوعي حول أهمية الالتزام بالقيم الجوهرية العامة ومدى تأثير ذلك على بيئة العمل بين الموظفين، لافتاً الى أن الدورات تهدف الى إعداد الموظف إعدادا جيدا لمواجهة متطلبات الوظائف الحالية، وتنمية مهاراته الفنية والذهنية لمواجهة الإحتِياجات المستقبلية وتحقيق النجاح فى العمل.

وأكد المتدربون ان الدورات التدريبية بمركز سقارة التي حصلوا عليها هذا الاسبوع تضمنت تدريباً عملياً، مما كان له الأثر الأكبر يساعد فى تطوير المهارات والقدرات الفنية المرتبطة بشكل وثيق بالجانب التطبيقي للعمل، إضافة إلى التدريب السلوكى الذى يركز على تغيير طرق التعامل مع الآخرين وزيادة الوعي حول أهمية الالتزام بالقيم الجوهرية العامة ومدى تأثير ذلك على بيئة العمل بين الموظفين، مشيرين الى أن الدورات تهدف بشكل فعلي وجاد الى إعدادنا كعاملين بالإدارة المحلية إعدادا جيدا لمواجهة متطلبات الوظائف الحالية، وتنمية مهاراتنا الفنية والذهنية لمواجهة الاحتياجات المستقبلية وتحقيق النجاح فى العمل.

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