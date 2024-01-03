نائب محافظ الجيزة يتفقد مخرات السيول بمركز الصف| شاهد

تفقد ابراهيم الشهابي نائب محافظ الجيزة للمراكز والمدن، مخرات السيول والأعمال الجاري تنفيذها لرفع كفاءة وإعادة تأهيل مخر سيل الودي ومخر سيل الديسمي، حيث يجري أستكمال الأعمال المتبقبة بتدبيش الجسور علي جانبي المخرات.

وشدد نائب محافظ الجيزة، على تسريع وتيرة الأعمال للأنتهاء من المشروع قبل التوقيتات المحددة.

كما تفقد نائب المحافظ، مجمع الخدمات الحكومية الجديد لقرية الشوبك الشرقي ضمن مشروعات المبادرة الرئاسية حياة كريمة بمركز الصف لمتابعة منظومة المحليات للمراكز التكنولوجيا بالوحدات المحلية لمجمعات قري ( الشوبك الشرقي - الأخصاص - غمازة الصغري - الأقواز - الودي ).

رافق نائب المحافظ خلال الجولة الميدانية، العميد علي عبدالله حامد

رئيس مركز الصف، والمهندس فؤاد زكريا فؤاد رئيس الإدارة المركزية للموارد المائية والري بمحافظتي القاهرة والجيزة والعميد شريف الفخراني مدير مشروعات تطوير المحليات بوزارة التخطيط، والمهندس خالد توفيق مدير عام ري حلوان ومسؤولي التوسع الأفقي ببني سويف وشركة كهرباء جنوب القاهرة وشركة مياة الجيزة.

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