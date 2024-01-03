أول تعليق من بوتين علي انفجاري كرمان

أعرب الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، اليوم الأربعاء، عن تعازيه العميقة للقادة الإيرانيين فيما يتعلق بالعواقب المأساوية للهجوم الإرهابي في مدينة كرمان.

وحسب بيان صادر عن الكرملين، قال بوتين حول الهجوم الإرهابي في إيران: “مقتل المدنيين الذين زاروا المقبرة أمر صادم في قسوته وسخريته، ونحن ندين الإرهاب بجميع أشكاله”.

ولقي ما لا يقل عن 103 إيرانيين، اليوم الأربعاء، حتفهم وأصيب 173 آخرين، جراء انفجارين قرب مقبرة سليماني بمدينة كرمان، حيث كانو يحيون الذكرى الرابعة لاغتيال الجنرال الإيراني السابق.

وذكرت السلطات في كرمان أن الانفجارات نتيجة عمل إرهابي، وقامت بتفعيل إجراءات الطوارئ في المستشفيات لاستقبال المصابين.