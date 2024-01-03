غياب محمد صلاح.. الاتحاد الدولي يكشف عن القائمة المرشحة للتشكيل المثالي 2023

أعلن الاتحاد الدولى للاعبى كرة القدم المحترفين "FIFAPRO" الكشف عن القائمة المختصرة المرشحة للتشكيل المثالى خلال عام 2023 .

وأظهرت القائمة المختصرة للتشكيل المثالى فى 2023، حسب ما تم نشره بالحساب الرسمى بموقع التواصل الاجتماعى "إكس" للاتحاد الدولى للاعبى كرة القدم المحترفين "FIFAPRO" ، عدم تواجد النجم المصرى محمد صلاح .

القائمة المختصرة المرشحة للتشكيل المثالى خلال عام 2023

وضمت القائمة المختصرة المرشحة للتشكيل المثالى خلال عام 2023 ، كلا من كريستيانو رونالدو نجم النصر السعودى، وليونيل ميسى مهاجم إنتر ميامى الأمريكى، وكيليان مبابى جناح باريس سان جيرمان وإيرلينج هالاند قاطرة مانشستر سيتى.

أما عن القائمة المختصرة بالتفصيل ، فجاء فى حراسة المرمي " إيميليانو مارتينيز، تيبو كورتوا، إيدرسون"، و الدفاع" روبن دياز، فان دايك، ميليتاو، روديجر، ستونز، والكر" .

وفى خط الوسط " بيلينجهام، دي بروين، جوندوجان، مودريتش، رودري، بيرناردو سيلفا، فيدي فالفيردي"، و جاء فى الهجوم" رونالدو، ميسي، مبابي، هالاند، بنزيما، هاري كين، فينيسيوس جونيور".