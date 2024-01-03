الحوثيون يعلنون استهداف سفينة سي إم أي جي إم تَيج

وهنئوا القسام بأستشهاد العاروري..

أعلن الحوثيون عمليةَ استهداف لسفينة " CMA CGM TAGE سي إم أي جي إم تَيج " والتي كانتْ متجهة إلى موانئ فلسطين المحتلة.

وقال البيان الحوثي : إن عملية الاستهدافِ جاءتْ بعدَ رفضِ طاقمِ السفينةِ الاستجابةَ لنداءاتِ القواتِ البحرية اليمنية بما في ذلك الرسائل التحذيرية النارية.

وأضاف البيان : إن القوات المسلحة اليمنية تؤكد استمرارها في منع السفن الإسرائيلية أو المتجهة إلى موانئ فلسطين المحتلة من الملاحة في البحرين الأحمر والعربيّ حتى إدخال ما يحتاجه إخواننا في قطاع غزة من غذاء ودواء.

وتابع البيان : نؤكد استمرار حركة الملاحة في البحرين الأحمرِ والعربي إلى كافة الوجهات حول العالم باستثناء موانئ فلسطين المحتلة.

كما اكد البيان أن أي اعتداء أمريكي لن يمر دون رد أو عقاب.

واستطرد البيان : نحذر العدو الأمريكي أو غيره من أي اعتداءٍ أو إجراء يمثل حماية للسفن التجارية التي تذهب إلى الكيان الصهيوني.

وختم الحوثيون بيانهم قائلين : نقدم التهنئة والعزاء للأخوة المجاهدين في حركة المقاومة الإسلامية حماس، في استشهاد المجاهد القيادي صالح العاروري ورفاقه الشهداء.

