تعرف على موعد بدء عرض مسلسل أحمد السقا جولة أخيرة

طرحت الشركة المنتجة لمسلسل "جولة أخيرة" بطولة النجم أحمد السقا البوستر الدعائى الثانى والرسمى للعمل الذى تم الإنتهاء من تصويره مؤخراً، وذلك تمهيداً لبدء عرضه على منصة "Amazon Prime"، يوم 25 يناير الجارى.

مسلسل "جولة أخيرة" بطولة أحمد السقا ويشارك في بطولته أشرف عبدالباقي، أسماء أبو اليزيد، رشدى الشامى، على صبحى وضيفا الشرف أحمد فهمى وحنان مطاوع، والعمل مكون من 9 حلقات وتأليف أحمد ندا ومحمد الشخيبي وإخراج مريم أحمدي، ويتكون العمل من 9 حلقات فقط.

ويفتح أحمد السقا سوقاً جديداً للأعمال الفنية المصرية والعربية من خلال نافذة عرض عالمية مثل أمازون لم تكن متواجدة فى السوق المصرى والعربى خلال السنوات الماضية، ومع عرض مسلسل "جولة أخيرة" على المنصة سيكون هناك مجالاً لعرض أعمال لنجوم مصريين وعرب خلال الفترة المقبلة.

يشار إلى أن أحمد السقا يخوص دراما رمضان المقبل 2024 بمسلسل "العتاولة" ويشارك معه في البطولة طارق لطفى، زينة، باسم سمرة، مى كساب، نهى عابدين، هدى الاتربى، حنان يوسف، مؤمن نور، مريم الجندي، أحمد كشك، سامي مغاوري، وعدد كبير من الفنانين، إخراج أحمد خالد موسى، وتأليف هشام هلال .