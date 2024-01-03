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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

انفجارات قوية تهز منطقة خاركيف الأوكرانية

أرشيفية
أرشيفية

أفادت صحيفة “سترانا” الأوكرانية، اليوم الأربعاء، بوقوع انفجارات قوية في منطقة خاركيف الأوكرانية المتاخمة لـ روسيا.

وبحسب الخريطة الإلكترونية لوزارة التحول الرقمي الأوكرانية، تم حاليًا إعلان حالة تأهب للغارات الجوية في منطقة خاركيف.

وكتبت صحيفة “سترانا” الأوكرانية، عبر قناتها علي “تليجرام”: "هناك تقارير عن انفجارات في منطقة خاركيف".

ولفتت إلي أنه يتم تزويد جميع المفرج عنهم بالمساعدة الطبية والنفسية اللازمة.

وفي وقت سابق من اليوم، أعلنت وزارة الدفاع الروسية،‭ ‬أن أنظمة الدفاع الجوي دمرت ما مجموعه 12 صاروخاً أطلقتها أوكرانيا فوق منطقة بيلجورود على الحدود بين الدولتين.

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وبدوره، أكد حاكم مقاطعة بيلجورود، فياتشيسلاف جلادكوف، إسقاط الدفاعات الجوية الروسية أهدافا معادية فوق المقاطعة، مشيرا إلى تعرض قرية سولوتي في المقاطعة لقصف أوكراني دون وقوع أي إصابات.

وقال جلادكوف عبر قناته على "تليجرام": "في القرية تحطمت نوافذ عمارتين سكنيتين وتضررت السقوف وخطوط التغذية بالطاقة الكهربائية، ووصلت فرق الطوارىء إلى المكان ويجري العمل على استكشاف الوضع على الأرض".

خاركيف أوكرانيا روسيا

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