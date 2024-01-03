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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

عماد الباهي رئيسا لمنطقة القاهرة للكرة الطائرة

صدى البلد

قرر مجلس إدارة الاتحاد المصري للكرة الطائرة برئاسة المهندس  ياسر قمر تعيين المهندس  عماد الباهي رئيساً لمنطقة القاهرة للكرة الطائرة.

كما أعلن الاتحاد عن تشكيل مجلس إدارة المنطقة و الذي جاء كالتالي
إلهام عبد الفتاح نائب الرئيس
وعمرو عبد الحفيظ أمين صندوق
والمهندس إبراهيم سامح عضو
و طارق حافظ عضو

جدير بالذكر أن المهندس عماد الباهي  قد شغل منصب رئيس منطقة الجيزة للكرة الطائرة لمدة ٤ سنوات منذ عام ٢٠٢٠ و حتى الآن .                                    

وقد وجه المهندس عماد الباهي الشكر للمهندس ياسر قمر رئيس الاتحاد و أعضاء مجلس إدارة  الاتحاد و حسن عابد المدير التنفيذي للاتحاد على ثقتهم  الغالية ودعمهم الدائم له كما وعد ببذل كل الجهود و توفير كافة الامكانيات لتطوير نشاط الكرة الطائرة فى منطقة القاهرة بالتعاون مع زملاءه اعضاء المجلس.                  

كما حرص على تهنئة مجلس إدارة الاتحاد على نجاحه بإستضافة التصفيات الافريقية للمجموعة الخامسة المؤهلة لدورة الألعاب الأفريقية بدولة غانا في مارس 2024 و التي ستقام بالصالة المغطاه بنادي الشرطة الرياضي بالدراسة في الفترة من 22 و حتي 28 يناير 2024 و تمني كل التوفيق للمنتخبات المصرية للكرة الطائرة للرجال و السيدات المشاركين بالبطولة.

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