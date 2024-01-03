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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

ريال مدريد يسعى لخطف صفقة ليفربول ومانشستر يونايتد

ريال مدريد
ريال مدريد

يسعى نادي ريال مدريد الإسباني للدخول في سباق خاص مع ناديي ليفربول ومانشستر يونايتد، من أجل التعاقد مع صفقة أرجنتينية خلال المرحلة المقبلة.

وبحسب صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، فإن ريال مدريد أبدى اهتماما بضم فيديريكو ريدوندو، لاعب وسط أرجنتينوس جونيورز.

وولد ريدوندو صاحب ال 20 عاما في إسبانيا، وهو نجل فرناندو ريدوندو، نجم الريال السابق، ومثل فيديريكو بالفعل فريق أرجنتينوس جونيورز الأول، كما لعب مع منتخب الأرجنتين -تحت 20 عاما- في كأس العالم الأخيرة.

وأشارت بعض التقارير في الأرجنتين، إلى إمكانية توقيع ريدوندو لريال مدريد، على أن يصل إلى الميرنجي في يناير الجاري، للعب مع الرديف كاستيا.

يشار إلى أن بعض وسائل الإعلام ربطت ناديي ليفربول ومانشستر يونايتد بالتعاقد مع الموهبة الأرجنتينية أيضا.

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