لتضامنه مع فلسطين.. قرار عاجل من محكمة فرنسية صد الجزائري يوسف عطال

أصدرت محكمة نيس، اليوم الأربعاء، حكمها النهائي في قضية "إثارة الكراهية" المتهم فيها النجم الدولي الجزائري يوسف عطال، مدافع نادي نيس الفرنسي.

وقضت المحكمة، بإدانة اللاعب الجزائري بالسجن لمدة 8 أشهر مع وقف التنفيذ، بالإضافة إلى غرامة مالية قدرها 45 ألف يورو.

وتم التحقيق مع عطال يوم 23 نوفمبر الماضي؛ في مركز الشرطة بمدينة نيس، لاتهامه ببث خطابات تساهم في إثارة الكراهية قبل أن يطلق سراحه بعد دفع كفالة قدرها 80 ألف يورو مع تأجيل النطق بالحكم، إلى جلسة اليوم.

كانت هيئة الإدعاء، قد طالبت المحكمة الجنائية في نيس بفرض عقوبة السجن لمدة 10 أشهر نافذة، وغرامة مالية قدرها 45 ألف يورو.

تجدر الإشارة إلى أن عطال خريج أكاديمية بارادو، يتواجد رفقة بعثة منتخب بلاده، في توجو، حيث يخوض محاربو الصحراء معسكرا إعداديا يدوم 10 أيام، استعدادا لخوض نهائيات كأس أمم أفريقيا في كوت ديفوار.