زوجها ضربها وماتت.. العثور على جثة سيدة في حالة تعفن داخل منزلها بالقليوبية

تكثف أجهزة الأمن بمديرية أمن القليوبية، جهودها؛ لحل لغز العثور على جثة سيدة داخل منزلها في قرية كفر أبو ذكري، بدائرة مركز شرطة بنها، في حالة تعفن.

بداية اكتشاف الجريمة، عندما تلقى اللواء نبيل سليم، مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن القليوبية، واللواء محمد السيد مدير إدارة البحث الجنائي، إخطارا، من مأمور مركز شرطة بنها، يفيد بورود بلاغ بوجود جثة ربة منزل داخل منزلها في قرية كفر أبو ذكري دائرة المركز، في حالة تعفن، ومحاولة أهل الزوج استخراج تصريح دفن لها، ولكن موظف الصحة شك في الوفاة؛ بسب تحلل الجثة، ووجود كدمات متفرقة بها.

وانتقل الرائد أحمد ربيع، رئيس مباحث مركز بنها، إلى مكان الواقعة، وتبين العثور على جثة سيدة تدعى “مروة. ع. م” في العقد الثالث من العمر.

وبالفحص؛ تبين أن الجثة في حالة تحلل وتعفن، مما يدل على أن الوفاة منذ فترة كبيرة.

وباستدعاء الزوج ويدعى “م. ع. ح”، عاطل، في العقد الرابع من العمر، أكد أنه قام بالتعدي عليها قبل الوفاة بيوم، واكتشف وفاتها يوم الأحد الماضي.

وأشار إلى أنه حاول على مدار الأيام الماضية، استخراج شهادة وفاة لها، ولكنه فشل، مبررًا عدم تحريره بلاغا في مركز الشرطة؛ بسبب وجد حكم غيابي عليه.

وجرى نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى بنها العام، والتحفظ عليها تحت تصرف النيابة.

وحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق، والتي أمرت بحبس الزوج 4 أيام على ذمة التحقيقات.

كما استدعت النيابة، أهل المجني عليها، وجيرانها؛ لسؤالهم حول الواقعة.

وأمرت النيابة أيضا، بسرعة استعجال تقرير الطبيب الشرعي؛ لبيان ما بالجثة من إصابات، وسببها، وكيفية حدوثها، والأداة المستخدمة- إن وجدت-، والوقوف على سبب الوفاة، والتأكد من وجود شبهة جنائية في الوفاة من عدمه.

وصرحت النيابة بدفن الجثة، حيث شيع أهالي قرية بطا، التابعة لدائرة مركز بنها، جثمان الفقيدة إلى مثواها الأخير بمقابر أسرتها.