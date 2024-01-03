كان مُدرجًا على قائمة الإرهاب.. أمريكا: لا تبكوا على اغتيال العاروري

قال المتحدث باسم مجلس الأمن القومي الأمريكي جون كيربي، إن صالح العاروري نائب رئيس حركة حماس السابق، كان مُدرجًا على قائمة الإرهاب ولا ينبغي لأحد أن يبكي على اغتياله، على حد زعمه.

من جانبه، ذكر المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية ماثيو ميللر، إن صالح العاروري الذي اغتالته إسرائيل اغتالته أمس في بيروت كان “إرهابيًا مسؤولًا بشكل مركزي عن الهجمات التي وقعت في 7 أكتوبر وغيرها من الهجمات ضد المدنيين التي تعود إلى وقت طويل قبل ذلك” على خد زعمه

وحسب صحيفة “تايمز أوف إسرائيل”، وعندما سئل ميللر عما إذا كانت الولايات المتحدة تشعر أن القرار الإسرائيلي بقتل صالح العاروري يضر برغبة واشنطن في منع الحرب في غزة من التوسع، أوضح أن القلق من التصعيد بين إسرائيل ولبنان ليس أعلى اليوم مما كان عليه في بداية النزاع.

وعلى الرغم من أنه أيد الاغتيال، أشار إلى أن الولايات المتحدة لم يتم إبلاغها مسبقًا باغتيال العاروري.

ولم يذهب ميلر إلى حد التأكيد على أن الكيان الصهيوني كان وراء الهجوم، لكنه قال: "سأترك الأمر لحكومة الاحتلال للتحدث عن أفعالها".

وأضاف أن واشنطن ليس لديها سبب للاعتقاد بأن إسرائيل مسؤولة عن الانفجارات التي وقعت في وقت سابق اليوم في إيران بالقرب من قبر الجنرال في الحرس الثوري الإيراني قاسم سليماني.