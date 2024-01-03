إسرائيل تكشف حقيقة تورطها في انفجاري كرمان بـ إيران

ذكرت صحيفة “وول ستريت جورنال” الأمريكية، نقلا عن مصادر، أن إسرائيل أبلغت حلفاءها بأنها غير متورطة في الهجوم الإرهابي الذي وقع في مدينة كرمان الإيرانية.

وأوضحت “وول ستريت جورنال”، أن “إسرائيل أبلغت حلفاءها أنها غير متورطة في الانفجارات”، مضيفة أن “إسرائيل تستهدف عادة الأفراد أو البنية التحتية فقط”.

ولفتت مصادر الصحيفة، إلي أن الهدف من الهجوم في كرمان هو زيادة التوتر بين إسرائيل وإيران.

وأوضحت المصادر، أن منظمات إسلامية معارضة داخل إيران كانت وراء الهجوم الإرهابي، لكن لم تقدم لصحيفة “وول ستريت جورنال” أي دليل على هذا الادعاء.

وكانت وزارة الخارجية الأمريكية، قالت اليوم الأربعاء، إن الولايات المتحدة ليست متورطة بأي شكل من الأشكال في انفجاري كرمان في إيران.

وأوضحت الخارجية الأمريكية، أن “الولايات المتحدة ليست متورطة بأي شكل من الأشكال في انفجاري كرمان في إيران.. ولا سبب للاعتقاد بأن إسرائيل متورطة”.

وأضافت أن “الولايات المتحدة تعتبر أنه من السابق لأوانه الحديث عن المسؤول المحتمل عن العمل الإرهابي في إيران"، مشيرة إلي أن “واشنطن ليس لديها معلومات مستقلة حول ما حدث”.