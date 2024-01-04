السكري.. كل ما تريد معرفته عن المرض ومضاعفاته الخطيرة وطرق الوقاية منه

قالت الجمعية الأمريكية لمرض السكري ،إنه من الممكن أن يؤدي مرض السكري إلى مضاعفات خطيرة، وفي بعض الحالات، تهدد الحياة.

ولكن يمكنك تقليل خطر الإصابة بالمضاعفات المرتبطة بمرض السكري ومن أبرز تلك المضاعفات الاصابة بأمراض القلب والكلى والعين عن طريق إجراء تغييرات صحية في نمط الحياة، ومعرفة العلامات التحذيرية، وحضور زيارات منتظمة مع مقدم الرعاية الصحية الخاص بك.

ونصحت الجمعية الأمريكية لمرض السكري بتوسيع كل من المضاعفات أدناه لمعرفة المزيد عنها.

السكري

وأوضحت الجمعية الأمريكية لمرض السكري أن مضاعفات مرض السكري يزيد من خطر الإصابة بالعديد من المشاكل الصحية الخطيرة، ولكن مع العلاج الصحيح و تغييرات نمط الحياة الموصى بها، يستطيع العديد من مرضى السكري منع أو تأخير ظهور المضاعفات.

المضاعفات التي يسببها مرض السكري

واوضحت ان الأمراض والمضاعفات التي يسببها مرض السكري تتمثل في التالي : -

أمراض القلب والأوعية الدموية

أمراض القلب

فشل كلوي مزمن

فشل كلوي

أمراض العيون المرتبطة بالسكري

أمراض العيون

الاعتلال العصبي

تلف الاعصاب

مضاعفات القدم

مضاعفات الجلد

المضاعفات الفموية

فقدان السمع

الحماض الكيتوني السكري

سكتة دماغية

وقالت منظمة الصحة العالمية إن سكري هو مرض مزمن، يحدث عندما يعجز البنكرياس عن إنتاج كمية كافية من الأنسولين، أو عندما يعجز الجسم عن استخدام الإنسولين - الذي تنتجه - بشكل فعال. وهذا يؤدي إلى زيادة تركيز الغلوكوز في الدم (فرط سكر الدم).

يتميز السكري نمط 1 (المعروف سابقاً باسم السكري المعتمد على الإنسولين أو السكري الذي يظهر في مرحلة الطفولة) بقلة إنتاج الإنسولين. ويَنتج السكري نمط 2 (الذي كان يسمى سابقاً السكري غير المعتمد على الأنسولين أو السكري الذي يصيب البالغين) عن عدم فعالية استخدام الجسم للأنسولين. وهو ينتج ـ غالباً ـ عن فرط وزن الجسم والخمول البدني.

السكري واسع الانتشار بين كلا الجنسين في الدول الأعضاء في إقليم شرق المتوسط بمنظمة الصحة العالمية. ويتراوح انتشاره في هذه البلدان من 3,5% إلى 30%. وإن ستة من البلدان العشرة ذات الانتشار الأعلى للسكري في العالم هي من الإقليم: البحرين والكويت ولبنان وعُمان والمملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة.

وبحلول عام 2025، من المتوقع أن يكون عدد الأشخاص المصابين بالسكري أكثر من الضعف في أقاليم أفريقيا وشرق المتوسط وجنوب شرق أسيا بمنظمة الصحة العالمية. وعلاوة على ذلك فإن العديد من البلدان في الإقليم تُبْلغ حالياً عن ظهور السكري نمط 2 في سن الشباب على نحو متزايد. ويرجع ذلك إلى أنماط الحياة قليلة النشاط على نحو متزايد، وإلى ارتفاع مأمول الحياة، والسمنة. كما أن ارتفاع ضغط الدم والأمراض القلبية الوعائية في تزايد.