تحذيرات للحوامل ومرضي السكر من اتباع رجيم الصيام المتقطع.. تفاصيل

يتطلب الحمل ومرض السكري اهتمامًا خاصًا بالتغذية والرعاية الصحية، بالنسبة لرجيم الصيام المتقطع، فإنه ينطوي على فترات صيام متقطعة يتم فيها تقييد تناول الطعام لفترة معينة (مثل 16 ساعة صيام و8 ساعات فتح النافذة الغذائية). إلا أنه يوجد بعض التحذيرات التي يجب مراعاتها للنساء الحوامل وأولئك الذين يعانون من مرض السكري، وفقا لما نشره موقع هيلثي:

الحوامل: خلال فترة الحمل، يتطلب جسم المرأة الحامل تغذية مناسبة لتلبية احتياجات النمو والتطور للجنين. يعتبر رجيم الصيام المتقطع قد يؤدي إلى عدم تلبية هذه الاحتياجات الغذائية الهامة. قد تزيد فرصة نقص العناصر الغذائية الأساسية مثل البروتينات والفيتامينات والمعادن، وهذا يمكن أن يؤثر سلبًا على صحة الجنين ونموه. لذا، يُنصح النساء الحوامل بالتشاور مع أطبائهن قبل اتباع أي نوع من أنواع الصيام المتقطع.

مرضى السكري: مرضى السكري يحتاجون إلى متابعة دقيقة لمستويات السكر في الدم وتوازنها. رجيم الصيام المتقطع قد يؤدي إلى تقلبات حادة في مستوى السكر في الدم، حيث يمكن أن يرتفع بشكل حاد خلال فترات الصيام وينخفض بشكل حاد خلال فترات الأكل. قد يكون ذلك غير مستحب لمرضى السكري ويزيد من مخاطر التعرض لأعراض الارتفاع أو الانخفاض الحاد في مستوى السكر في الدم. لذا، يُنصح مرضى السكري بالتشاور مع الأطباء المعالجين لتقييم ما إذا كان رجيم الصيام المتقطع مناسب لحالتهم الشخصية أم لا.

في النهاية، من المهم الاتصال بفريق الرعاية الصحية الخاص بك (الممرضة أو الطبيب) لتقييم حالتك الفردية والحصول على التوجيه السليم بناءً على ظروفك الصحية الخاصة، قد يتم توجيهك إلى خطة غذائية مناسبة وآمنة للحمل أو لمرض السكري التي تلبي احتياجاتك الغذائية وتحافظ على صحتك وصحة الجنين.