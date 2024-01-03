نصائح بسيطة لتقوية جهاز المناعة في الشتاء

في فصل الشتاء، يكون الجهاز المناعي أكثر عرضة للتحديات بسبب تعرضنا للبرودة واحتكاكنا المستمر مع البيئة المغلقة، مما يزيد من احتمالية الإصابة بالتهابات الجهاز التنفسي والأنفلونزا.

تقوية جهاز المناعة فى الشتاء

قال الدكتور عبد الرحمن شمس خبير التغذية من خلال تصريحات خاصة لصدى البلد، إن هناك عددا من الإجراءات التي يمكن اتخاذها لتقوية جهاز المناعة خلال فصل الشتاء:

تناول غذاء متوازن: يجب تضمين الفواكه والخضروات والحبوب الكاملة والبروتينات الصحية في النظام الغذائي اليومي. هذه الأطعمة تحتوي على مجموعة متنوعة من الفيتامينات والمعادن والمضادات الأكسدة التي تساعد في تعزيز الجهاز المناعي.

الحفاظ على الترطيب: يجب شرب كميات كافية من الماء للحفاظ على ترطيب الجسم. الأغشية المخاطية المرطبة تساعد في حماية الجهاز التنفسي من الجفاف والالتهابات.

ممارسة النشاط البدني: النشاط البدني المنتظم يساعد في تعزيز الجهاز المناعي وتحسين وظيفته. حاول ممارسة التمارين الرياضية المعتدلة بانتظام، مثل المشي أو السباحة.

الحصول على قسط كافٍ من النوم: يعتبر النوم الجيد جزءًا أساسيًا من الحفاظ على صحة الجهاز المناعي. حاول الحصول على نوم كافٍ وجودة عالية، واتبع نمط نوم منتظم.

الحفاظ على نظافة اليدين: غسل اليدين بانتظام وبشكل صحيح يساعد في الوقاية من العدوى وانتقال الجراثيم. استخدم الماء الدافئ والصابون وافرك اليدين لمدة 20 ثانية على الأقل قبل الأكل وبعد استخدام الحمام.

تجنب الاحتكاك المباشر مع المصابين: حاول تجنب الاحتكاك المباشر مع الأشخاص الذين يعانون من الأمراض المعدية، مثل الأنفلونزا أو نزلات البرد.

التقليل من التوتر: الإجهاد المستمر والتوتر يمكن أن يؤثر سلبًا على الجهاز المناعي. حاول التخفيف من التوتر من خلال ممارسة تقنيات الاسترخاء مثل التأمل أو اليوغا.

من المهم أن يُذكر أن هذه الإجراءات ليست ضمانًا لعدم الإصابة بالتهابات الشتوية أو الإصابة بالأمراض، إذا كنت تعاني من حالة صحية خاصة أو تأخذ أي أدوية، يجب عليك استشارة الطبيب قبل اتباع أي توصيات خاصة بتقوية الجهاز المناعي.