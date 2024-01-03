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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

وضعية نوم تخفف أعراض الارتجاع المريئي

إرتجاع المرئي
إرتجاع المرئي

إرتجاع المريء، المعروف أيضًا بالحموضة المريئية أو الارتجاع المريئي، هو حالة تتميز بارتداد حمض المعدة إلى المريء، مما يسبب أعراضًا مثل الحرقة والتجشؤ والصعوبة في البلع.

 توجد بعض الوضعيات النوم التي يمكن أن تخفف أعراض ارتجاع المريء، وتشمل ما يلي:

النوم على الجانب الأيسر: قد يساعد النوم على الجانب الأيسر في تقليل ارتداد حمض المعدة إلى المريء. يمكن وضع وسادة صغيرة تحت الجانب الأيسر لدعم الجسم والحفاظ على وضعية النوم هذه.

رفع الرأس والجزء العلوي من الجسم: يمكن استخدام وسادة عالية أو وسادة مخصصة لرفع الرأس والجزء العلوي من الجسم أثناء النوم. هذا يساعد على تقليل ارتداد حمض المعدة وتخفيف الأعراض المرتبطة بارتجاع المريء.

تجنب النوم بعد تناول الطعام: حاول تناول الوجبات الخفيفة قبل وقت النوم بثلاث ساعات على الأقل. النوم مباشرة بعد تناول الطعام قد يزيد من احتمال حدوث ارتجاع المريء.

الحفاظ على وضعية الجسم العمودية: حاول النوم في وضعية تسمح للجسم بالبقاء في وضع عمودي. يمكن استخدام وسائد إضافية لدعم الظهر والجزء السفلي من الجسم والمساعدة في الحفاظ على وضعية الجسم العمودية.

بالإضافة إلى هذه الوضعيات النوم، هناك بعض الإجراءات الأخرى التي يمكن اتخاذها للتخفيف من أعراض ارتجاع المريء، مثل تجنب الأطعمة والمشروبات التي قد تزيد من الأعراض، وتناول وجبات صغيرة ومتكررة بدلاً من وجبات كبيرة، والامتناع عن الأكل قبل النوم بفترة من الوقت.

ومع ذلك، ينصح بالتشاور مع الطبيب لتقييم حالتك بدقة وتوجيهك بشأن العلاج المناسب والتغييرات في نمط الحياة التي يمكن أن تساعد في التحكم في ارتجاع المريء وتخفيف الأعراض.

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