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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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مرأة

ماذا يحدث للجسم عند اتباع نظام الصيام المتقطع.. وخطوات سهلة لتطبيقه

ما هو الصيام المتقطع؟
ما هو الصيام المتقطع؟

يتضمن الصيام المتقطع التبديل بين أيام الصيام وأيام الأكل بشكل طبيعي؛ حيث تنقسم حمية الصيام المتقطع عمومًا إلى فئتين التغذية المقيدة بالوقت ، والتي تضيق أوقات الأكل إلى 6-8 ساعات في اليوم ، والمعروف أيضًا باسم نظام 16: 8 الغذائي ، والصيام المتقطع 5: 2.

 

ما هو الصيام المتقطع؟

 

ويعتبر نظام 16: 8 الغذائي هو شكل من أشكال الصيام المتقطع ، والمعروف أيضًا باسم الأكل المقيد بالوقت، وفقا لما نشر في موقع “مايو كلينك” الطبي.

 

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ويتبع مستخدمي حمية الصيام المتقطع لخطة الأكل لمدة 16 ساعة في اليوم ، ويأكلون ما يريدون في الساعات الثماني المتبقية، عادةً ما يكون وقت تناول الطعام ما بين الساعة 10 صباحًا و 6 مساءً.

 

وقد يكون هذا أكثر احتمالًا من النظام الغذائي المعروف 5: 2؛ حيث يقيد الأتباع سعراتهم الحرارية إلى 500 إلى 600 يوميًا لمدة يومين في الأسبوع ثم تناول الطعام كالمعتاد للأيام الخمسة المتبقية.

 

ما هو الصيام المتقطع؟

 

بالإضافة إلى فقدان الوزن ، يُعتقد أن الصيام المتقطع 16: 8 يحسن من التحكم في نسبة السكر في الدم ، ويعزز وظائف المخ ويساعدنا على العيش لفترة أطول.

 

ويفضل الكثيرون تناول الطعام بين الظهر والساعة 8 مساءً لمتبعي حمية الصيام المتقطع لأن هذا يعني أنهم يحتاجون فقط إلى الصيام طوال الليل وتخطي وجبة الإفطار ، لكن لا يزال بإمكانهم تناول الغداء والعشاء ، جنبًا إلى جنب مع بعض الوجبات الخفيفة.

 

عندما تأكل خلال إتباع نظام الصيام المتقطع، فمن الأفضل أن تختار الخيارات الصحية، مثل الفواكه والخضراوات والحبوب الكاملة، وذلك مع شرب الماء والمشروبات غير المحلاة.

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