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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

مصدر أمني يكشف حقيقة فيديو عاطل يمارس البلطجة بالقليوبية

أرشيفية
أرشيفية

أعلن مصدر أمني تفاصيل جديدة بالنسبة لما تم تداوله على أحد الحسابات الشخصية عبر موقعى التواصل الإجتماعى "فيس بوك – تيك توك" من تعليق مدعوم بمقاطع فيديو تضمن إدعاء (صاحب الحساب ، مقيم بمحافظة القليوبية) بقيام رجال الشرطة بالتعدى عليه بالسب والقذف وترويع أسرته وإتلاف كاميرات المراقبة الخاصة بالعقار محل سكنه.

بالفحص تبين عدم صحة ما تم تداوله فى هذا الشأن ، وأن حقيقة الواقعة تتمثل فى أنه بتاريخ 5 /12/2023 تبلغ لقسم شرطة أول بنها بمديرية أمن القليوبية من (شخصين – مقيمان بمحافظة القليوبية) بتضررهما من قيام (الشاكى "عاطل له معلومات جنائية" - وآخران) بممارسة أعمال البلطجة والتعدى عليهما بالسب والضرب وإحداث إصابتهما وإتلاف " فاترينة" خاصة بهما بدائرة القسم بإستخدام الأسلحة البيضاء والشوم ، وقيام الشاكى بإستقلال سيارة ومحاولة الإصطدام بهما لفرضه إتاوة عليهما ورفضهما لذلك.

عقب تقنين الإجراءات  تم ضبط المتهمين وبحوزة الشاكى "صاحب الحساب" (عدد 2 سلاح أبيض) وبمواجهتهم اعترفوا بإرتكاب الواقعة ، وأرشد الشاكى عن السيارة المستخدمة فى الواقعة تم إتخاذ الإجراءات القانونية.. وتولت النيابة العامة التحقيق.

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