مصدر أمني يكشف حقيقة فيديو عاطل يمارس البلطجة بالقليوبية

أعلن مصدر أمني تفاصيل جديدة بالنسبة لما تم تداوله على أحد الحسابات الشخصية عبر موقعى التواصل الإجتماعى "فيس بوك – تيك توك" من تعليق مدعوم بمقاطع فيديو تضمن إدعاء (صاحب الحساب ، مقيم بمحافظة القليوبية) بقيام رجال الشرطة بالتعدى عليه بالسب والقذف وترويع أسرته وإتلاف كاميرات المراقبة الخاصة بالعقار محل سكنه.

بالفحص تبين عدم صحة ما تم تداوله فى هذا الشأن ، وأن حقيقة الواقعة تتمثل فى أنه بتاريخ 5 /12/2023 تبلغ لقسم شرطة أول بنها بمديرية أمن القليوبية من (شخصين – مقيمان بمحافظة القليوبية) بتضررهما من قيام (الشاكى "عاطل له معلومات جنائية" - وآخران) بممارسة أعمال البلطجة والتعدى عليهما بالسب والضرب وإحداث إصابتهما وإتلاف " فاترينة" خاصة بهما بدائرة القسم بإستخدام الأسلحة البيضاء والشوم ، وقيام الشاكى بإستقلال سيارة ومحاولة الإصطدام بهما لفرضه إتاوة عليهما ورفضهما لذلك.

عقب تقنين الإجراءات تم ضبط المتهمين وبحوزة الشاكى "صاحب الحساب" (عدد 2 سلاح أبيض) وبمواجهتهم اعترفوا بإرتكاب الواقعة ، وأرشد الشاكى عن السيارة المستخدمة فى الواقعة تم إتخاذ الإجراءات القانونية.. وتولت النيابة العامة التحقيق.