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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

أجمل قلب.. أنغام توجه رسالة لـ إليسا بعد حفل رأس السنة |شاهد

صدى البلد

شاركت الفنانة أنغام، صورة تجمعها باللبنانية اليسا، في احدث ظهور عبر ستوري انستجرام.

وعلقت عليها: “أجمل قلب”. 

وأثارت حفلات رأس السنة جدلا كبيرا علي السوشيال ميديا وذلك بسبب إطلالات الفنانات المختلفة والمكلفة بشكل مبالغ فيه، فقد شاركت النجمة اللبنانية إليسا في حفل ليلة نجمات العرب الذي أقيم ضمن فعاليات موسم الرياض ليلة رأس السنة.

وظهرت إليسا في الحفل بـ3 إطلالات، من بينهم واحدة باللون الأسود، وظهرت بفستان بلا أكمام، من تصميم Roland Mouret وزودت له قفازات سوداء، وتركت شعرها منسدلا على ظهرها

 

ومن ضمن الفساتين التي ظهرت بها إليسا، فستانا باللون الوردي الفاتح من تصميم Alexander McQueen، يصل سعره إلى 162 ألف جنيه.

 

إطلالات الفنانات الفنانة انغام اللبنانية إليسا النجمة اللبنانية إليسا حفل رأس السنة موسم الرياض ليلة رأس السنة

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