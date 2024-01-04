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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

قرار مفاجئ من الفيدرالي الأمريكي بشأن سعر الفائدة

الفيدرالي الأمريكي
الفيدرالي الأمريكي

قالت لجنة السوق المفتوحة الفيدرالية التابعة لمجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، إن خفض سعر الفائدة الأساسي ممكن هذا العام.

وخلص أعضاء لجنة السوق المفتوحة الفيدرالية، في التقرير عن الاجتماع المنعقد في الفترة من 12 إلى 13 ديسمبر 2023، إلى أن خفض سعر الفائدة سيتم “على الأرجح” في عام 2024، لكنهم لم يذكروا تفاصيل متى يمكن اتخاذ مثل هذه الخطوة.

ولفت محضر الاجتماع الانتباه إلي “الدرجة المرتفعة بشكل غير عادي من عدم اليقين فيما يتعلق بخفض سعر الفائدة”.

وجاء في التقرير: “عند مناقشة توقعات السياسة، رأى المشاركون أن سعر الفائدة من المحتمل أن يكون عند أو بالقرب من ذروته في دورة التشديد هذه، على الرغم من أنهم أشاروا إلى أن مسار السياسة الفعلي سيعتمد على كيفية تطور الاقتصاد”.

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وتتوقع الأسواق في الوقت نفسه أن يتم تخفيض سعر الفائدة ست مرات هذا العام إلى 3.75% إلى 4% من المستوى الحالي الذي يتراوح بين 5.25% إلى 5.5%، وهو الأعلى خلال الأعوام الاثنين والعشرين الماضية.

الفيدرالى الامريكى سعر الفائدة

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