عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

بتروتريد تعلن استئناف تلقي قراءات عداد الغاز المنزلي

صدى البلد

تبدأ أعمال تسجيل القراءة والتحصيل للغاز الطبيعي المنزلي اعتبارا من اليوم الخميس لموافق 4 يناير 2024، بعد توقفها جراء انتهاء أعمال الجرد السنوي التي تقوم بها شركة الخدمات التجارية البترولية "بتروتريد“ التابعة لوزارة البترول والثروة المعدنية.

قالت الشركة في تقرير صادر عنها إنها بصدد تسجيل قراءة عداد الغاز الشهري، للشهر الجاري  من خلال  الاتصال على 17169 في حالة وجود أية استفسارات.

 

وتستقبل الشركة قراءة الغاز الشهرية للوحدات إلكترونياً حتى يوم 27 منه، يأتي ذلك في إطار حرص شركة بتروتريد على تيسير الخدمات المقدمة بهدف راحة عملاء الشركة مستخدمي الغاز الطبيعي.

وتطبيقا لبرنامج وزارة البترول والثروة المعدنية  لـ التحول الرقمي في كافة الخدمات المقدمة للمواطنين.

وتوفر الشركة 15 طريقة إلكترونية مختلفة يستطيع من خلالها عُملاء الشركة تسجيل القراءة الشهرية أو دفع فاتورة الغاز الخاصة بوحداتهم السكنية.

بتروتريد تسجيل قراءة عداد الغاز وزارة البترول فاتورة الغاز

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

800 جنيه| تراجع سعر الذهب في محال الصاغة.. وعيار 21 يعود مجددًا

200 جنيه| الحكومة تفجر مفاجأة بشأن سعر أسطوانة البوتاجاز الحقيقي

بعد انخفاض الأعلاف.. تحرك جديد فى أسعار الدواجن اليوم الخميس

تطوّر عاجل في أزمة الشيبي والشحات.. وتحرك مفاجئ من الأهلي

بسبب الدولار .. مفاجأة فى أسعار الكهرباء 2024

غضب جماهيري ضد فيتوريا| بديل كوكا يثير أزمة.. ومدافع الأهلي ينقذ المنتخب

عاجل| زيادة تصل إلى 15% في زيوت الطعام.. والتطبيق بداية من يناير| قائمة الأسعار

وفاة وكيل النائب العام أيمن شاهين في حادث سير

ترشيحاتنا

الوزير: تحصيل مليون دولار سنويًا من تشغل محطات الركاب السياحية مع موانئ أبوظبي

الاستماع لأقوال شهود العيان في حريق مصنع الأقمشة بالنزهة

الأهلي يوجه رسالة تحذيرية لإمام عاشور

بعد انهيار جزئي| انتشال جثمانين من أسفل أنقاض مبنى تحت الإنشاء بأكتوبر

للوقوف على سببه| قرار عاجل من النيابة في حريق مصنع الأقمشة بالنزهة

كامل الوزير: مشروعاتنا لم تتأثر بأحداث البحر الأحمر


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

وزير الدفاع للبابا تواضروس: مصر ستظل بنسيجها الوطنى نموذجاً فريداً لكل الشعوب

احترس.. فعل هذه العادة اليومية 3 دقائق يهددك بأمراض كثيرة|أبرزها تلف المعدة

هتخس بسرعة.. جمال شعبان يكشف 10 وصايا سحرية للتخلص من الكرش

جريء ولامع.. ليلى علوي تثير الجدل فى أحدث ظهور| شاهد

فيديو

وزير الدفاع للبابا تواضروس: مصر ستظل بنسيجها الوطنى نموذجاً فريداً لكل الشعوب

العودة للسفاح .. نضال الأحمدية تحذر شيرين عبد الوهاب بعد انتشار خبر ارتباطها

بعد أيام من فقدانه.. شاهد رد فعل الفيلة الأم عند لقاء طفلها

صبحي ومجلس الأولمبية ورؤساء الاتحادات لمتابعة استعدادات المنتخبات الوطنية.. شاهد

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

شريف عابدين

شريف عابدين يكتب: الضيوف !

أمل خالد الشيخ تكتب: إلى خليلة قلبي ابنتي التي لم أرها

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: هل تفعلها إسرائيل !

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: ليلة على أعتاب كريمة الدارين السيدة نفيسة

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: نودع عاما مضى ونستقبل الجديد

الدكتور محمد زكي عيد

محمد زكي عيد يكتب: أهمية منتجات الألبان عالميا وأهم الدول المنتجة لها

عصام الدين جاد

عصام الدين جاد يكتب: العلامة مصطفى محمود

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: فقط فى مصر المحروسة

اﻟﻤﺰﻳﺪ