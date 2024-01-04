القصة حقيقية والجاني لسه عايش|مؤلف «سفاح الجيزة» يكشف كواليس وأسرارًا تذاع لأول مرة

قال محمد صلاح العزب، مؤلف مسلسل سفاح الجيزة، إنه كان متوقع النجاح للمسلسل، وذلك نتيجة الجهد والتعب فى المسلسل على مدار تنفيذه وكتابته، مشيرا إلى أن المسلسل كان ثماني حلقات وتم عرضه فى وقت قصير ولكن العمل عليه أتخذ حوالي عامين ونصف للكشف وكتابة القصة الحقيقية.

وأضاف محمد صلاح العزب، مؤلف مسلسل سفاح الجيزة، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “صباح البلد” المذاع عبر فضائية “صدي البلد”، تقديم الإعلامية نهاد سمير، ويرأس تحريره الكاتب الصحفي أحمد حمدي، أنه كانت هناك تغييرات فى كتابة المسلسل عن الأحداث الحقيقية، معقبا: “كان عندي تحدي أني أناقش قضية ماتزال معروضة أمام المحاكم والجاني لايزال حياً.. ومكناش بنعمل فكرة مسلسل توثيقي وهو ليس بطلا قوميا.. وكنت مراعي فى الكتابة أسر الضحايا وأن لا يكون هناك تجني عليهم.. وكان يجب أن يكون هناك توازن”.

وتابع محمد صلاح العزب، مؤلف مسلسل سفاح الجيزة: “تم ترشيح أحمد فهمي من قبل شركة الإنتاج.. وأحمد كان هناك شوية تخوفات وهل يستطيع عمل الدور.. وهو كان تحديا وأعتقد جميعنا ربنا وفقنا.. وكنت أريد تسليط الضوء على أن السفاح خارج الجرائم هو شخص ودود ومتفهم والستات بتحبه وراجل خير.. فكان ضروريا لكي لا يحب المشاهد شخصيته فكان يجب أن يكون مشاهد القتل موجودة بتلك البشاعة لكي لا يخدع المشاهد”.